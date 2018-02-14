Приглашения двум атлетам из России не были отправлены по ошибке

Лозанна, Швейцария, , 07:30 — REGNUM Атлеты из России — бобслеист Дмитрий Попов и конькобежец Сергей Грязцов — могли участвовать в зимних Олимпийских играх — 2018, но не получили приглашения от Международного олимпийского комитета (МОК) по ошибке, говорится в решении Спортивного арбитражного суда (CAS).

Документ содержит сведения о том, как МОК проводил отбор спортсменов для участия в Олимпиаде-2018.

Сначала с российской стороны был получен список из 500 атлетов, затем по каждому эпизоду принималось отдельное решение, в итоге к Играм был допущен 391 атлет, но при этом в Олимпийский комитет России был направлен список из 389 допущенных спортсменов.

Попов и Грязцов были признаны «чистыми», но не включены в список приглашенных по ошибке.

«Сергей Грязцов и Дмитрий Попов, несмотря на то, что были включены в список из 500 спортсменов и были признаны «чистыми», по какой-то причине не получили приглашений от МОК. Во время слушаний стороны согласились с тем, что спортсмены могли участвовать Играх», — говорится в мотивировочной части спортивного арбитража.

Ранее CAS отклонил апелляции 47 российских спортсменов, включая обращения Попова и Грязцова, и напомнил им, что они не сумели доказать несправедливое и дискриминационное отношение к ним со стороны МОК.

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