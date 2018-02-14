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«Я свободен, как птица»: Саакашвили заявил о планах объехать всю Европу

Политика

Михаил Саакашвили рассказал о запланированных встречах в Брюсселе, Германии и Франции

«Я свободен, как птица»: Саакашвили заявил о планах объехать всю Европу
Иван Шилов © ИА REGNUM
Михаил Саакашвили

Варшава, 14 февраля 2018, 03:26 — REGNUM  Выдворенный с Украины экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили намерен совершить поездки по Европе прежде чем вновь попытаться вернуться в страну. Об этом он заявил в эфире грузинского телеканала «Рустави 2».

«Завтра я отправляюсь в Нидерланды, а затем намерен объехать всю Европу», — сказал Саакашвили, отметив, что у него запланированы встречи в Брюсселе, в Германии, во Франции, а затем вновь в Польше.

«Это на Украине я был ограничен, но теперь я свободен, как птица, и могу летать повсюду», — заявил он.

Как передавало ИА REGNUM, 12 февраля Михаил Саакашвили был задержан в ресторане «Сулугуни» в Киеве и в тот же день выдворен из страны на территорию Польши, откуда всего менее пяти месяцев назад он совершил «прорыв» через украинскую границу.

Политик уже заявил о намерении найти способ вернуться на Украину, чтобы «продолжать борьбу». Он выразил уверенность, что нынешней украинской власти «осталось очень мало времени».

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