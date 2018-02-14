The Hill: Противостояние конгресса и Белого дома по DACA продолжается

Максим Исаев, , 07:33 — REGNUM

Когда ваша ванна заполнена почти до краев, разумно просто-напросто выключить воду. Если в ближайшие несколько недель конгрессу и Белому дому все же удастся договориться о юридическом статусе 800 тыс. детей нелегальных мигрантов, оставшихся в стране в рамках программы «Отложенные действия для прибывающих детей» DACA, то подписанное соглашение можно будет назвать историческим, пишет Нельсон Балидо в статье для американского издания The Hill.

Конечно, заключить соглашение не так уж просто. Более радикальные представители Республиканской партии выступают за депортацию детей нелегальных мигрантов, несмотря на то, что большинство граждан США выступают против депортации, поскольку данный шаг был бы вопиюще несправедливым по отношению к сотням тысяч жителей, для которых США стали родным домом.

Однако у конгресса и Белого дома все же есть возможность заключить соглашение по DACA до 5 марта 2018 года, когда истекает срок действия программы. Переговоры между умеренными представителями обеих сторон могут побудить к принятию компромиссного решения по ряду вопросов.

Например, несмотря на негативное отношение большинства демократов к предложению президента США Дональда Трампа о строительстве стены на границе с Мексикой, лишь немногие выступают против укрепления безопасности южных границ и борьбы с нелегальной миграцией. Министр внутренней безопасности Кирстен Нильсен недавно заявила конгрессу, что нет необходимости в строительстве стены от одного побережья до другого. Тем не менее Трамп настаивает на выделении $18 млрд на строительство стены общей протяженностью свыше 3 тыс. километров. Однако протяженность стены и общую стоимость проекта можно было бы значительно сократить за счет создания «умных границ». На сегодняшний день наиболее перспективной технологией является система LIDAR, которая использует лазеры вместо радиоволн для создания трехмерного изображения потенциальных пограничных угроз в режиме реального времени. Система способна фиксировать нарушителей на расстоянии сотен метров от границы США. Данная система может устроить как республиканцев, так и демократов, поскольку она дешевле и гораздо эффективнее.

Для сокращения количества нарушителей с просроченными визами предусмотрено введение системы Entry-Exit. В настоящий момент управление социального обслуживания США проводит тестирование системы Entry-Exit в аэропортах и наземных станциях. Система должна обеспечить надлежащее документирование всех иностранных граждан, въехавших на территорию США. В случае, если правонарушитель решит остаться в стране после истечения визы, сотрудники правоохранительных органов получат соответствующий сигнал.

Если рассматривать вопрос о юридическом статусе детей нелегальных мигрантов, оставшихся в стране в рамках программы DACA, конгресс должен разработать законопроект, который предоставит мигрантам, не имеющим проблем с законом и отвечающим минимальным академическим требованиям, возможность получить если не гражданство, то, по крайней мере, грин-карту. В целом дети нелегальных мигрантов хотят работать, для них важна уверенность в том, что они смогут это делать на законных основаниях. Они не хотят возвращаться в страны, которые они едва знают.

В идеале соглашение по DACA должно быть частью более широкого соглашения, предусматривающего реформирование миграционной системы США. Администрация Трампа имеет право потребовать введения меритократической системы, чтобы сделать ставку на прием высококвалифицированных мигрантов. Белый дом также может потребовать сокращения цепной миграции, когда мигрант, прибывший в США, позднее помогает переехать в страну своим родственникам. Некоторые демократы выступают против сокращения цепной миграции, однако в отношении создания меритократической миграционной системы не должно возникнуть разногласий. Канада, которую можно назвать передовым бастионом либеральной политики, благоприятной для мигрантов, уже давно использует меритократическую миграционную систему.

В конгрессе столкнулись несколько конкурирующих законопроектов по DACA. Найти компромиссное решение нелегко, однако парламентарии не должны упустить своего шанса, чтобы внести изменения в миграционную систему и укрепить пограничную безопасность. Эти вопросы необходимо решить сейчас, чтобы США не пришлось возвращаться к ним вновь лет через десять.

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