Нидерланды скоро будут умолять Москву принять главу своего МИД

Юрий Баранчик, , 00:20 — REGNUM

Во вторник, 13 февраля 2018 года, произошло то, что давно должно было произойти — министр иностранных дел Нидерландов Халбе Зейлстра, который несколько дней назад признался во лжи о встрече с российским президентом Владимиром Путиным в 2006 году, ушел в отставку.

Улыбчивый Халбе Зейлстра сам признался в своем вранье. «Я сделал неверный выбор, я не должен был этого делать» — так он прокомментировал свою отставку. Это произошло за день до визита в Москву и всего через пару дней, как об этом стало известно с его собственных слов.

Однако еще 12 числа он думал, что это ни к чему не приведет — соврал и соврал. Может же сейчас МОК не пускать российских чистых олимпийцев без всяких доказательств их вины на Олимпиаду? — Может. А почему он не может? Оказалось — не может. Москва сначала настояла на том, что визит главы МИД Нидерландов может состояться только при условии признания им своей вины во лжи, а после того, как Зейлстра в ней признался, еще раз отвесила ему пинка в виде отказа в так нужной Амстердаму встрече. Соответственно, зачем королевству такой глава МИД, которого не принимает Москва? Вот и подсказали ему выход из ситуации.

Нидерланды сейчас срочно готовят нового гонца в Москву — ситуация заставляет. А если Москва откажет, то скоро будут умолять Москву принять их министра иностранных дел для решения имеющихся вопросов. Однако нормализация отношений между Россией и Голландией возможна только при одном условии — готовности Нидерландов сказать мировому сообществу правду по делу о сбитом ВВС Украины малайзийском лайнере.

Дело в том, что несколько лет назад Амстердам вписался в ту пропагандистскую кампанию, которую начал клинтоновско-обамовский Вашингтон против России после того, как украинцы сбили пассажирский авиалайнер малайзийской авиакомпании, и начал фальсифицировать доказательства причастности российской стороны к этой трагедии.

Однако время ставленников глобального государства у руля США кончилось, когда к власти в США пришел Дональд Трамп. Он до конца еще не перехватил у них власть, и в самих США идут очень серьезные внутренние процессы. Абсолютно правы те, кто говорит, что эта страна находится на грани Второй гражданской войны, слишком сильны противоречия между национальными интересами американского народа, которго представляет Трамп, и глобальными интересами той транснациональной верхушки, которая приватизировала власть как в самих США, так и почти по всему миру, и лицом которой является Хиллари Клинтон.

За последний год, при всех нюансах, ситуация в мире серьезно изменилась. В 2016 году никто не думал о распаде ЕС или НАТО, а вот уже эти процессы почти на пороге. Два года назад никто не думал, что страны НАТО могут начать войну друг с другом. И вот в Сирии мы видим, как США и Турция, две страны с самым большим военным потенциалом в НАТО, могут вступить друг с другом в непосредственные боестолкновения. И после того, как американцы обманули Стамбул в том, что не будут поддерживать Свободные сирийские силы, а на самом деле одобрили поставку им еще вооружений на 250−350 млн долларов, это столкновение становится фактически неизбежным.

В начале 2017 года многие были уверены, что из-за «русского досье» импичмент Трампу обеспечен. Однако проходит год, и вот уже Хиллари Клинтон и всей верхушке «демонократической» партии, ФБР и Минюсту могут предъявить обвинения в антигосударственной деятельности и закрыть под замок для уточнения обстоятельств дела.

Вот и представитель Нидерландов вынужден срочно ехать в Москву и предлагать Владимиру Путину варианты решения имеющейся проблемы по сбитому Украиной Боингу, с учетом того, что королевству, мол, необходимо сохранить лицо в сложившейся сложной ситуации, когда завравшемуся Амстердаму веры нет.

Мы, конечно, примем, потом, если а) они нас очень попросят и б) выразят готовность открыть наконец тот ящик Пандоры, который сметет не только замешанную в сбитии гражданского Боинга власть Украины, но и многие значимые фигуры как в Европе, так и в США.

Над головой Хиллари Клинтон, с учетом обнародования незаконной деятельности клинтонитов по недопущению Трампа к власти, за что в США полагаются достаточно большие тюремные сроки, все более низко опускается дамоклов меч правосудия. Как бы самую «Глубокую глотку» американской политики не списали неожиданно в утиль. Потому что если Клинтон начнет говорить, Матрица глобального государства начнет разрушаться так быстро, что мало никому не покажется.