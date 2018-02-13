Молдавский таран: как Игорь Додон пытается рассорить Россию и Приднестровье

Денис Симонов, , 19:00 — REGNUM

Весьма сложно поспорить с тем, что Молдавия — наглядный пример далеко не самого удачного постсоветского государства. За годы «независимости» Республика Молдова прочно увязла в коррупции и экономическом упадке, а в последние 10 лет жестко разделена по геополитическим предпочтениям, которые, как кажется, занимают молдавское общество больше, чем собственное благополучие.

Примечательно: хотя в государственном строительстве Кишинев не преуспел, политические процессы в Молдавии — это настоящая находка для исследователей, здесь разыгрываются комбинации, достойные учебников по прикладной политологии. Так, к примеру, по прошествии определенного времени можно смело утверждать, что центральный внутримолдавский сюжет — противостояние пророссийского президента Игоря Додона и проевропейской олигархической Демпартии во главе с Владом Плахотнюком — определенная форма политических полевых игр, состоящих из бесконечной серии «договорных поединков».

Отечественные и зарубежные журналисты не раз обращали внимание, что политические шаги Игоря Додона зачастую являются прямым подыгрыванием проевропейской коалиции и непосредственно Демократической партии Плахотнюка. Самым ярким примером из недавнего прошлого принято считать инициативу президента РМ об изменении избирательной системы Молдавии с пропорциональной на смешанную. Голосование по партийным спискам гарантированно обеспечивало победу пропрезидентской Партии социалистов, а Демпартию Плахотнюка оставляло «за бортом», смешанная же, как полагают специалисты, позволит последнему попросту «купить» необходимое количество депутатов, избранных по одномандатным округам.

Как это ни парадоксально, но во многом благодаря Игорю Додону молдавскому правительству удавалось на протяжении всего 2017 года фактически безнаказанно обострять отношения с Россией. Кишинев целенаправленно усиливал антироссийскую риторику, давал юридическую оценку присутствию военнослужащих РФ в Приднестровье в качестве «оккупации», выдворял российских дипломатов, объявил российского вице-премьера Дмитрия Рогозина персоной нон грата и даже обратился в ООН с предложением принять резолюцию о выводе военных России с территории ПМР. Со стороны РФ, в соответствии с общепринятыми в международных отношениях принципами взаимности, напрашивались ответные санкции — но ничего существенного Кремль на молдавском направлении так и не предпринял. В Москве не скрывали, что эта демонстративная сдержанность — аванс Игорю Додону, желание не подпортить политический фон молдавскому президенту, который позиционирует себя в качестве монопольно-пророссийского и в этом амплуа, ожидаемо, поведет свою партию на парламентские выборы 2018 года. Вне всяких сомнений, наличие фактора Додона фактически развязало руки правящей кишиневской верхушке, и потому именно 2017-й стал для нее рекордным по количеству и остроте антироссийских выпадов. Если бы такого эффективного сопартнера для проевропейского альянса не было, его стоило бы обязательно придумать.

Еще одним «договорным» направлением работы президента и правительства РМ является приднестровское урегулирование. Самая простая аналогия, которая приходит на ум, — это принцип плохого и хорошего полицейского. Роль «хорошего парня», которая по понятным причинам досталась Игорю Додону, успешно отыгрывалась им вплоть до середины прошлого года. Президент Молдавии и сам приезжал в Приднестровье (о чем постоянно напоминает), и принимал у себя в гостях президента ПМР Вадима Красносельского. Тем временем правительство РМ тормозило диалог с приднестровскими представителями и готовило новый виток экономической и транспортной блокады Приднестровья в формате совместного с Украиной контроля приднестровской границы.

В конечном итоге молдавская президентура по факту самоустранилась от какой-либо практической работы с Тирасполем, и президент Додон сконцентрировался на им же инициированной заочной полемике с приднестровской стороной. Правительство РМ продолжило давить на Приднестровье с новой силой. Как и в случае с Россией, молдавский президент несколько месяцев успешно играл роль громоотвода, замыкал на себя контакты с руководством ПМР — только для того, чтобы тянуть время и дезориентировать Тирасполь благозвучными заявлениями.

Уже к началу лета 2017-го формальный лидер Молдавии публично поддержал внедрение совместного молдавско-украинского контроля на границе ПМР: «Здесь, в Кишиневе, у нас у всех общая позиция. Все мы говорим об общей стране, о реинтеграции, когда должна быть и одна граница». Спустя неделю правительство, парламент и президент РМ выступили с совместным заявлением, где вновь подтвердили единую позицию по отношению к Приднестровью. Игорь Додон по факту солидаризировался с курсом проевропейского правительства на дальнейшую блокаду Приднестровья — оба полицейских на поверку оказались однинаково плохими.

Показательно, что, похоронив образ «хорошего парня», президент Молдавии молниеносно сменил амплуа и на протяжении последних месяцев исполняет новую, не менее удобную для него роль — таранит и «разогревает» приднестровско-российские отношения, вбрасывая в публичное пространство заявления о «воровстве» в Приднестровье российских финансов. Первые громкие заявления Игорь Додон сделал в середине 2017 года, когда его недееспособность в качестве стороны переговоров стала очевидной для всех вовлеченных игроков. Тогда же глава ПМР Вадим Красносельский порекомендовал молдавскому президенту не вмешиваться в отношения Приднестровья с Россией, а прокуратура республики пригласила Додона в гости — предоставить факты воровства российских денег, если таковые действительно есть.

Однако тактику зашлаковывания медийного пространства слухами и генерирования общей нервозности президент Молдавии активно продолжает, причем не без помощи определенных политических фигур и «лидеров общественного мнения» в самом Приднестровье. Неслучайно в конце прошлой недели в сети появилась видеозапись интервью Игоря Додона приднестровскому журналисту Григорию Воловому, открыто симпатизировавшему экс-президенту ПМР Евгению Шевчуку и фактически работавшемув пуле «президентских» СМИ Приднестровья в годы правления последнего. В беседе с Воловым президент РМ несколько раз методично повторил тезис про «воровство» российских денег, причем намекнул и на то, что Москва якобы тормозит финансовую помощь непризнанной республике как раз по причине вероятного их нецелевого расходования.

«Дальше, а что дальше? И мне кажется, что возникает очень четкий правильный вопрос. Ребята, это продолжаться дальше не может. Да, наверное, Россия готова помочь, но, наверное, [они] хотят знать, куда «мы идем». Сейчас вы еще 100 миллионов долларов попросите или 150 быстро на бюджет, это то, что я слышал. Ну хорошо, дадут они. Но они, наверное, хотят знать, а что будет через 2−3 года. Каждый год так по 100−150?» — задался вопросом молдавский президент в беседе с журналистом.

Разумеется, скромно умолчав о ежегодном субсидировании Молдавии со стороны ЕС, а также о том, что цифра долга его страны только перед европейскими институтами уже подбирается к миллиарду евро. Как бы там ни было, молдавский президент хорошо понимает, что тема российской финансовой помощи весьма болезненно воспринимается в Тирасполе. Правительство ПМР даже пригласило в республику ряд аудиторских фирм России с тем, чтобы подтвердить прозрачность расходования финансов Российской Федерации.

Предположение о том, что Игорь Додон целенаправленно публично дразнит и Тирасполь, и Москву, подтверждается также беспрецедентным вниманием, которое уделил президент Молдавии приднестровской фирме «Шериф» в своем интервью Григорию Воловому. Приднестровский крупный бизнес президент РМ связал с некими «серыми схемами» и лидером Демпартии РМ Владимиром Плахотнюком. Если учесть, что фигура последнего вызывает крайнюю антипатию в российском истеблишменте, то тем более очевидной становится попытка Додона рассорить Москву и Тирасполь. Причем ради этого президент РМ сознательно подставляется под удар и даже провоцирует Приднестровье на некие показательные шаги в отношении себя.

Так, если у России есть спорные резоны не отвечать на выпады со стороны Кишинева до парламентских выборов в Молдове, то у Приднестровья причин не реагировать на все более вызывающую риторику Игоря Додона значительно меньше. Летом прошлого года, когда в ПМР отмечали 25 лет миротворческой операции России, в самый последний момент отменилось участие в праздничных мероприятиях президента Молдавии — на фоне дерзкого демарша Кишинева в отношении гражданского самолета с вице-премьером Рогозиным на борту. Особой ясности о том, кто и как принимал решение об отмене участия в торжествах Игоря Додона, нет, однако некоторые эксперты тогда трактовали это как сигнальный шаг Тирасполя в адрес «беспомощного» президента Молдовы, не сумевшего обеспечить даже въезд в страну высокопоставленного российского чиновника.

В этом смысле нелишним будет предположить, что Игорь Додон на протяжении полугода сознательно провоцирует Приднестровье на эмоциональные ответные шаги в свой адрес. Строго говоря, для молдавского президента эта тактика в известной степени беспроигрышна: пока Тирасполь сохраняет самообладание, Додон может и дальше упражняться в оскорбительных набросах против руководства ПМР, пытаясь предстать в образе молдавского государственника. С другой стороны, если в Приднестровье все же посчитают нужным поставить Додона на место, последний с радостью схватится за эту спасательную «соломинку, выставляя себя пострадавшей и, разумеется, ни в чем не виноватой стороной — бравировать своей беспомощностью и постоянно назначать виноватых у молдавского президента получается лучше всего. В то же время определенные круги оппозиционной приднестровской общественности, в том числе регулярно встречающиеся с Игорем Додоном, смогут с новыми силами плодить слухи о «противодействии» руководством Приднестровья так называемым российским интересам.

Подобный сценарий со стороны может показаться чрезмерно «постановочным» — однако история молдавской политики знает множество не менее блестящих спектаклей. Кроме того, следует понимать, что Игорь Додон в заочной полемике с официальным Тирасполем демонстративно переходит «красные линии», даже с точки зрения общепринятой этики. Молдавский президент также не скрывает и своих амбиций по выходу на внутриполитическое поле Приднестровья, что также явно выступает провокационным фактором. Поэтому официальному Тирасполю в этой связи следует обратить пристальное внимание на сложившуюся ситуацию — похоже, что сегодняшний сценарий, разыгрываемый в несколько рук, является весьма непростым вызовом для республики. В конце концов, господин Додон — известный специалист в «молдавских шахматах».