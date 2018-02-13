Крымские судьи остались верны украинской присяге?

Симферополь, , 18:14 — REGNUM Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РК 13 февраля отказала в удовлетворении апелляционной жалобы лидера движения «Севастополь — Крым — Россия» Валерия Подъячего на отказ в реабилитации по украинской судимости за «сепаратизм», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Заседание началось с того, что Валерий Подъячий заявил отвод всем судьям, так как, на его взгляд, имеются обстоятельства, дающие основание полагать, что они лично заинтересованы в отрицательном исходе данного уголовного дела.

«Те, кто приносил присягу на служение Украине, не могут быть объективны на процессе по реабилитации борцов за российский полуостров, подрывавших устои необандеровского государства и добивавшихся возвращения Крыма и Севастополя под юрисдикцию РФ вопреки украинскому законодательству», — высказал свою позицию ИА REGNUM Валерий Подъячий.

Однако судьи не дали себе отвод и отказали в удовлетворении его апелляции.

Отметим, что крымская прокуратура также придерживается мнения, что активисты Народного фронта «Севастополь — Крым — Россия» когда-то совершили преступления с точки зрения РФ. При этом данная позиция идёт вразрез с позицией Генпрокуратуры РФ, изложенной в официальном ответе ведомства первому заместителю председателя комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константину Затулину:

«Деяние, совершённое Подъячим, не может быть отнесено к категории деяний, подпадающих под юрисдикцию Российской Федерации в качестве преступлений, посягающих на основы конституционного строя и безопасности государства, поскольку содеянное им не посягало на интересы Российской Федерации… Подъячий осуждён за призывы к воссоединению Крыма с Россией, то есть фактически он осуждён за то, что стало предметом референдума 16.03.2014 года», — говорится в ответе Генеральной прокуратуры РФ.

Таким образом, Валерий Подъячий и его соратник Семён Клюев, умерший год назад, по-прежнему не восстановлены в правах и продолжают носить клеймо уголовников уже с точки зрения российского законодательства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, крымские активисты Валерий Подъячий и его соратник Семён Клюев, выступавшие в украинский период полуострова за возвращение Крыма в состав России, были осуждены условно за «нарушение территориальной целостности Украины». После 2014 года, когда воссоединение Крыма с Россией произошло, украинская судимость Подъячего более трёх лет оставалась в силе, из-за чего он не мог работать по специальности — преподавателем математики и информатики.

В декабре 2017 года Верховный суд Крыма отменил приговор украинского суда активистам движения «Севастополь — Крым — Россия», однако отказал им в праве на реабилитацию.

По словам адвоката Олега Бондаренко, у суда не было оснований для отказа Подъячему и Клюеву в реабилитации: согласно ст. 133 ч. 2 УПК РФ, осуждённый имеет право на реабилитацию в случаях полной или частичной отмены вступившего в законную силу обвинительного приговора суда и прекращения уголовного дела по основаниям, предусмотренным пунктами 1 и 2 части первой статьи 27 УК РФ, в том числе и за отсутствием состава преступления.

Об этом: Борцов за российский Крым оправдали, но не реабилитировали

«Ст.133 ч.1 УПК РФ гласит, что право на реабилитацию включает в себя право на восстановление в правах. Поэтому только признание судом за лидером Народного фронта «Севастополь — Крым — Россия» Валерием Подъячим и его соратником Семёном Клюевым права на реабилитацию сможет восстановить их права, особенно право на доброе имя, гарантированное ст. 21 Конституции РФ. Однако суд этого не сделал», — комментировал итог заседания юрист.

Читайте также: Крымский суд противоречит российским законам?

Грязные игры крымских престолов