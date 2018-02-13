Запад объявил войну русскому народу, Россия не будет молчать: Радио REGNUM

Москва, 13 февраля 2018, 14:00 — REGNUM
- Вечная память воинам Русского мира: «военная агрессия Запада против русского народа» началась;
- Приказ «стрелять»: грузинский снайпер назвал имена тех, кто расстреливал Евромайдан;
- «Как похищали Саакашвили»: Михаил Саакашвили оказался в Польше;
- Русский, сдавайся! Додон недоволен, что в Приднестровье не верят в его «пророссийскость»;
- Зайти с воздуха: у границ России совершил полёт самолёт-разведчик ВВС США.
Читайте ранее в этом сюжете: Запас нефти неисчерпаем, а вопрос о Курилах? Радио REGNUM
Читайте развитие сюжета: РФ отказалась платить взносы в ПАСЕ и открыла школу блокчейна: Радио REGNUM