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Запад объявил войну русскому народу, Россия не будет молчать: Радио REGNUM

Политика

7 февраля предложено считать днём начала открытой военной агрессии Запада против русского народа

Запад объявил войну русскому народу, Россия не будет молчать: Радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM
Радио REGNUM

Москва, 13 февраля 2018, 14:00 — REGNUM  

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regnum author Радио REGNUM
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