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Песков: Путин продолжает работать, несмотря на простуду

Политика

График президента скорректирован с учетом простуды и зимы

Песков: Путин продолжает работать, несмотря на простуду
Иван Шилов © ИА REGNUM
Владимир Путин

Москва, 13 февраля 2018, 13:22 — REGNUM  Серьезного заболевания, которое не позволило бы президенту России Владимиру Путину продолжать работу, нет, сообщил 13 февраля журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Президент простудился, никаких серьезных заболеваний нет, все нормально. Он продолжает работать», — сказал Песков.

Он добавил, что текущий график главы государства скорректирован с учетом простуды, и сослался на зиму, которая в условиях простуды может оказывать влияние на работу президента.

Песков также посетовал, что ряд СМИ уже начали «упражняться» в теме, публикуя некорректную информацию о здоровье Путина.

Днем ранее представитель Кремля уже сообщал, что президент простудился. Напомним, 12 февраля Владимир Путин принял в Кремле финалистов конкурса «Лидеры России», и в приветственном слове извинился перед финалистами за то, что у него сел голос: «Я прошу прощения, голос немножко подсел».

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