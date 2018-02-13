Американский профессор: на борту Ан-148 находился источник досье на Трампа

Вашингтон, , 13:15 — REGNUM Профессор Гарвардского университета Лоуренс Трайб, известный своим негативным отношением к президенту США Дональду Трампу, заявил 12 февраля, что среди погибших пассажиров разбившегося 11 февраля самолета был и источник информации для компромата на главу Белого дома, сообщает The Daily Caller.

Соответствующее заявление он сделал 12 февраля на своей странице в Twitter. По его словам, среди погибших был Сергей Миллиан, который был, по утверждению Трайба, источником информации для досье на Трампа.

«Среди погибших в трагической авиакатастрофе вчера: Сергей Миллиан, друг Пападопулоса, который отправил Кушнеру электронное письмо и, по некоторой информации, был одним из источником порочащих сведений в досье о сговоре Трампа с Россией», — написал Трайб, имея в виду советника Трампа в президентской кампании Дональда Трампа Джорджа Пападопулоса, а также зятя главы Белого дома Джареда Кушнера.

«Возможно, это просто совпадение», — добавил он, пытаясь, по всей видимости, указать на то, что трагедия была организована для устранения источника досье на Трампа.

Напомним, авиакатастрофа с пассажирским самолетом Ан-148 «Саратовских авиалиний», совершавшим рейс из Москвы в Орск, произошла 11 февраля в Раменском районе Московской области. Никто из 65 пассажиров и шести членов экипажа не выжил.

В списке погибших, опубликованном после катастрофы, имя Сергея Миллиана не значится.