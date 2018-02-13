Алиев — Эрдоган: повязанные одной цепочкой

Станислав Тарасов, , 12:31 — REGNUM

Минская группа ОБСЕ (МГ ОБСЕ) по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, завершив свой очередной визит в регион, где прошли встречи с президентами Азербайджана, Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской Республики в Степанакерте, выступила с призывом к конфликтующим сторонам «предпринять дополнительные шаги по снижению напряженности, как это было согласовано в Женеве, и соблюдать режим прекращения огня». Это банальные штампованные фразы. Но есть и другие, содержащие важные нюансы. Во-первых, в призыве отмечается, что «посредники призывают стороны воздерживаться от подстрекательских заявлений и провокационных действий». Понятно, что в данном случае речь идет об оценке заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева на съезде правящей партии о том, что «стратегической целью Азербайджана должно стать возвращение наших исторических земель», в числе которых названы столица Армении Ереван, Зангезур и Гейча. По словам Алиева, «об этом должен знать весь мир и наше молодое поколение», и «Азербайджан приближается к этой цели». Столь радикальное заявление — серьезный удар по переговорному процессу, хотя сопредседатели, во-вторых, все же решили приветствовать «намерение сторон продолжить интенсивные переговоры с учетом нынешнего избирательного периода».

Известно, что официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что «после президентских выборов в Азербайджане и Армении продолжатся интенсивные переговоры по карабахскому урегулированию». Таким образом Баку дает понять, что заявление Алиева предназначено «для внутреннего пользования», что создает острую интригу.

Почти все доводы, высказанные азербайджанскими, российскими, армянскими экспертами относительно причин, побудивших Алиева перенести сроки президентских выборов с октября на апрель, выглядят, на наш, взгляд, неубедительно. Алиев — опытный политик. Он понимает, что его заявление о территориальных претензиях к Армении всколыхнет не только Азербайджан, но и Армению, где могут одновременно усилиться патриотические чувства, но и все мировое сообщество. Тем более что оно не имеет прямого отношения к реалиям нагорно-карабахского конфликта. Наша версия сводится к тому, что Алиев, то ли получив информацию, то ли на основе собственного анализа, пришел к выводу, что к октябрю месяцу в регионе могут произойти какие-то события, которые не позволят провести выборы с уверенностью на победу. Это мнение разделяют и некоторые азербайджанские эксперты, утверждающие, что «такое решение принимается только в случае войны, стихийного бедствия или при иной чрезвычайной ситуации». По мнению депутата азербайджанского парламента Расима Мусабекова, «Азербайджан обеспокоен развитием событий в Ираке, Сирии и Иране, а также усиливающейся конфронтацией между Россией с США и НАТО». По его словам,

«высока вероятность, что процессы пойдут по негативному сценарию и могут достичь такой ступени, когда проведение Азербайджаном многовекторной сбалансированной внешней политики станет затруднительным. Нас будут пытаться заставить принять ту или иную сторону, — говорит Мусабеков. — А уклонение от этого может сопровождаться растущим давлением как со стороны Москвы, так и со стороны Вашингтона и Брюсселя».

Мы же укажем на Турцию, стратегического партнера Азербайджана, которая оказалась втянутой в зону геополитической турбулентности. На днях экс-посол США в Азербайджане, один из знатоков проблем нагорно-карабахского конфликта, Метью Брайза в интервью турецкому издания Habertürk заявил, что «отношения США и Турции переживают сложные времена». По его словам,

«сейчас в Вашингтоне только узкая группа политиков учитывает интересы Турции, ее позиции защищает командование Европейскими силами (EUCOM)».

Но самым большим влиянием пользуется командование, отвечающее за планирование операций и управление американскими войсками в регионах Среднего Востока, Восточной Африки и Центральной Азии (CENTCOM). CENTCOM рассматривает операцию Турции против сирийских курдов как борьбу с союзниками США, а турецкие эксперты считают, что США будут продолжать поддерживать проект «Курдистан», вводя в широком смысле в геополитический процесс и армянский вопрос. Только в таком случае заявление Алиева о претензиях на Армению воспринимаются логичными. В этой связи бакинский публицист Заур Расулзаде пишет в Haggin. az следующее:

«Операция турецкой армии «Оливковая ветвь» против курдских вооруженных отрядов (YPG) в настоящее время является, пожалуй, самым серьезным очагом напряженности в Сирии. В наступлении на Африн участвуют около 25 тысяч бойцов протурецких вооруженных формирований Свободной сирийской армии и 6,4 тысячи турецких военных, обеспечивающих им артиллерийское и авиационное прикрытие. Несмотря на то, что отряды YPG значительно уступают им по численности, они оказывают отчаянное сопротивление, в результате чего наступление затягивается, а турецкая армия несет потери. Чем это кончится для самой Турции, пока не ясно. Пока общественность, подогретая руководством страны до крайней точки национального энтузиазма, разделяет политику своего президента. Но если под Африном произойдет долговременная задержка и последуют множественные человеческие потери, недовольство турок может снести самого Эрдогана».

Возможно, Алиев именно этого и опасается, полагая, что новые власти Турции вернутся к демократическим способам решения курдского вопроса и вступят на путь нормализации отношений с Арменией. Именно по такому сценарию Баку пытается нанести упреждающий удар.

Кстати, на это намекает и армянский оппозиционный информационный портал Lragir:

«До весны Армения может отозвать свои подписи под армяно-турецкими протоколами. Турция перед выбором: либо она ратифицирует протоколы без «карабахского предусловия» и ограждает себя от давления по армянскому вопросу, либо «во имя Карабаха» актуализирует армянский вопрос в самой Турции. Отказ от протоколов может привести к признанию геноцида со стороны США. Отказ от «карабахского предусловия» чреват для Алиева очередным «переворотом».

Правда, есть и вариация, озвученная депутатом Мусабековым, но так, будто не было заявления Алиева по Армении:

«Возможно, развязку пытаются найти в более дробных шагах с разменами, когда стороны конфликта не получают сразу все, а шаг за шагом, делая уступки и получая взамен определенные бонусы, двигаются вперед. Например, сразу же с принятием «рамочного соглашения» осуществляется освобождение на первых порах 2−3 районов вкупе с миротворческой операцией и открытием коммуникаций Азербайджана и Турции для Армении. Это не так уж мало, если принять во внимание, что Армения может получить железнодорожный выход через Турцию в Европу и на Ближний Восток, а через Азербайджан (Нахчыеван) на Иран, а также на Россию, Центральную Азию и Китай. Нагорный Карабах может получить одобрение Баку на осуществление авиационного сообщения. Повышение уровня доверия и снижение конфронтационности позволит перейти к следующему шагу, в ходе которого можно согласовать промежуточный статус Нагорного Карабаха, позволяющий включить его в политический диалог и осуществлять хозяйственно-экономическую деятельность с выходом на внешние рынки. Важно обеспечить позитивную динамику процесса урегулирования, и, в атмосфере растущего доверия, многие вопросы, кажущиеся неразрешимыми сегодня, могут найти взаимоприемлемую компромиссную развязку».

Интересно, что по этому поводу может сказать глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров?

МГ ОБСЕ, конечно, внимательно следит за развитием событий в регионе, которые тяготеют в осложнению из-за ввода в ситуацию новых внутренних (заявление Алиева по Армении) и внешних (события на Ближнем Востоке) факторов. Сопредседатели понимают причины возникающей паузы в переговорном процессе, хорошо ориентируются в расстановке политических сил внутри конфликтующих сторон, понимают, что заявления Алиева сужают пространство для их маневра в сторону сближения позиций Баку и Еревана. В то же время они продолжают выступать, как говорит директор бакинского Центра политических инноваций и технологий Мубариз Ахмедоглу,«со сбалансированных позиций». Но как долго МГ ОБСЕ сможет сохранять нынешний дипломатический ресурс с учетом надвигающихся серьезных геополитических перемен в регионе, никто не знает.

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