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«Как похищали Саакашвили»: появились кадры с камер видеонаблюдения

Политика

Сам политик заявил, что намерен найти способ вернуться на Украину

«Как похищали Саакашвили»: появились кадры с камер видеонаблюдения
Иллюстрация: Скриншот видео YouTube страницы Saakashvili Mikheil — Саакашвили Mихаил
Как похищали Саакашвили

Киев, 13 февраля 2018, 11:47 — REGNUM  Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили был задержан в Киеве и депортирован в Польшу. Видео под названием «Как похищали Саакашвили» опубликовано на YouTube-канале политика.

Действия происходят в ресторане «Сулугуни» в Киеве. Примерно 15 человек врываются в заведение, после чего политика укладывают на пол, а затем выводят на улицу.

«Его били в лицо, всю дорогу до самолета закрывали рот и глаза, угрожали выстрелить, держали прижатым к полу микроавтобуса и вертолета», — говорится в подписи к видео.

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Напомним, 12 февраля, спустя примерно пять месяцев после так называемого прорыва Саакашвили из Польши через украинский погранпункт, политик был задержан в ресторане Киева и отправлен самолетом за пределы страны.

Позже в польской погранслужбе сообщили, что выдворенный с Украины Саакашвили был принят на территории Польши, так как является мужем гражданки Евросоюза.

Сам политик заявил, что намерен найти способ вернуться на Украину, добавив, что нужно продолжать «борьбу», а у нынешней украинской власти «осталось очень мало времени».

Читайте подробнее: Выдворенный в Польшу Саакашвили намерен повторить «прорыв» на Украину

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Политическая карьера Саакашвили на Украине

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