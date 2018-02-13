«Как похищали Саакашвили»: появились кадры с камер видеонаблюдения

Киев, , 11:47 — REGNUM Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили был задержан в Киеве и депортирован в Польшу. Видео под названием «Как похищали Саакашвили» опубликовано на YouTube-канале политика.

Действия происходят в ресторане «Сулугуни» в Киеве. Примерно 15 человек врываются в заведение, после чего политика укладывают на пол, а затем выводят на улицу.

«Его били в лицо, всю дорогу до самолета закрывали рот и глаза, угрожали выстрелить, держали прижатым к полу микроавтобуса и вертолета», — говорится в подписи к видео.

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Напомним, 12 февраля, спустя примерно пять месяцев после так называемого прорыва Саакашвили из Польши через украинский погранпункт, политик был задержан в ресторане Киева и отправлен самолетом за пределы страны.

Позже в польской погранслужбе сообщили, что выдворенный с Украины Саакашвили был принят на территории Польши, так как является мужем гражданки Евросоюза.

Сам политик заявил, что намерен найти способ вернуться на Украину, добавив, что нужно продолжать «борьбу», а у нынешней украинской власти «осталось очень мало времени».

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