Суд над бывшим главой Коми Гайзером: трансляция ИА REGNUM

Москва, 13 февраля 2018, онлайн-трансляция — REGNUM
В 2009 году как раз было много сделок у Фонда инвестпроектов и «Агрохолдинга», что отражается количеством писем.
Адвокаты тоже уже давно никаких замечаний не добавляют. Хотя и, безусловно, следят за изложением. Сейчас прокурор зачитывает обширные сообщения с расчётами по доходности от сделок: скрупулёзно перечисляют все уравнения и формулы. В том числе слушаем и все вложенные сообщения к почте: протоколы совещаний, решения собраний акционеров и тд и тп.
Состояние трансляции оставляет желать лучшего: совсем уже не разобрать, чего говорит прокурор…
По логике вещей, должны читать переписку до 2015 года включительно. Пока что хронологически удалось одолеть меньше половины. Прокуроры читают монотонно, «живую» речь интонациями тоже давно не выделяют.
Компаний в ведении предполагаемой ОПС было множество, так что переписка достаточно обширная и насыщенная.
В настоящее время, например, рассказывается об электроснабжении и техническом оснащении свинофермы и взаимодействию с Минсельхозом по проектам развития АПК.
Изложение переписки утонуло в рабочей рутине и технических деталях об управлении активами: свинофермой, магазинами, заводами и т.д. и т.п. В зале заседания, кажется, скучают все.
Заседание продолжается. Прокурор снова зачитывает переписку. Датируется уже летом 2009 года.
Перерыв заканчивается. Обвиняемых вернули в зал заседания.
Объявлен перерыв. Остановились на лицензионных соглашениях различных компаний, которые находились в ведении ОПС.
В переписке засветились и фамилии других «финансистов-технологов», таких как Смешной, Моляров и другие.
Даже адвокаты на «бубубу» жалуются, а с экрана вообще еле слышно… Замоскворецкому суду срочно надо заняться техническим переоснащением залов заседаний.
Адвокаты и сами иногда теряют нить изложения — пару раз приходилось поправляться, о каком конкретно документе речь идёт и к чему относится. Но слушать и правда довольно тяжело.
Так, например, в материалах нашлись документы о выплатах Юрию Бондаренко. Хотя сам Москвин при допросе пояснял журналистам, что никаких таких документов у него в переписке не было.
Напомним, по версии следствия, у Зарубина было облако офшорных компаний, через которые выкачивались средства «Зеленецкой» и дивидендами выплачивались членам ОПС. Однако вообще говоря именно криминального в этом ничего нет. Москвин ранее тоже подчёркивал, что конкретные действия легальны, но умысел злой — по совокупности действий вывод.
Среди прочего Кудинов прямо спрашивал реквизиты офшорных компаний для покупки предприятий. А также уточнял у Москвина другие данные — для предоставления налоговикам.
В переписке обсуждают и ряд других активов: например, целесообразность приобретения сети магазинов «Продтовары». Кудинов предлагал выкупить эти магазины.
Адвокаты уточняют, что в документах по залогу указаны ценные бумаги ОАО «Птицефабрика Зеленецкая». Эта стоимость указана в полном объёме, что противоречит версии следствия о занижении стоимости акций предприятия, полагает защитник. В переписке стоимость акций указывается в 994 млн рублей.
Продолжаем слушать документы с оценками стоимости предприятий.
Одна из адвокатов тоже хотела сделать попутное замечание, но судья, видимо, устала, и попросила отложить заявления, пока прокуроры не закончат.
Зашла речь о различных протоколах совещаний и письменных договорённостях: многие документы не подписаны никакими сторонами, поэтому, по мнению адвокатов, данные документы не могут быть в числе доказательств.
В документах обсуждается множество предприятий и их приобретение, доли в их уставных капиталах и как это оформляется через Минимущества Коми. Много сказано о стоимости арендных платежей и так далее.
Адвокат Чернова указывает, что по «Невисту» протокол подписан Москвиным как доверенным лицом. Хотя во время допроса он отвечал, что никогда подпись не ставилась. Однако прокурор Сухова указывает, что именно подписи в документе действительно нет, речь идёт о подписи следственного протокола… Адвокаты запутались, о каком документе идёт речь.
Похоже, предложение по оптимизации разбирательства судью не заинтересовало. Продолжаем слушать в прежнем режиме.
Он предлагает указывать контекст и значение документа для дела — и сокращать до заголовков те документы, которые не имеют большого значения.
«Мы всегда объясняли и готовы объяснять, если потребуется», — указывает адвокат.
Гиголян возмущается: есть ли необходимость оглашать полное содержание таблиц, не указывая, к чему и к каким обстоятельствам дела это относится?
В переписке фигурируют инициалы Гайзера и Зарубина. В переписке Кудинов уточнял, по каким вопросам требуется согласование с Зарубиным.
Адвокат Гиголян вновь поднялся: обратил внимание суда на то, что финансовое состояние хлебозавода, который, по версии следствия, был «обменён» вместе с молокозаводом на очень прибыльную «Птицефабрику Зеленецкую», оказался одним из наиболее прибыльных предприятий в составе «Агрохолдинга». Поправку внёс.
Гайзер перешёптывается с другими подсудимыми, не особо обращая внимания на чтение.
В переписке пошли таблицы по предприятиям, предназначенным для «Агрохолдинга», с указанием их выручки, чистой прибыли, торговых наценок. Адвокат Чернова указывает, что в таблицы предприятий, которые планировались на передачу во владение «Агрохолдинга», попали и предприятия с отрицательным балансом. Это существенно, учитывая то, что, по версии следствия, гипотетическая ОПС захватывала только рентабельные предприятия.
В переписке часто мелькает фамилия Зарубина. Много споров об оценке активов, цене выкупа предприятий.
Зачитывание переписки — процедура довольно скучная. Тем более, что адвокаты, по идее, со всем этим и так знакомы. В кадр трансляции попадает один из прокуроров — видно, что от скуки рисует в блокноте.
В переписке обсуждаются бизнес-планы с учётом роста рынка мяса птицы в России. Кудинов и Москвин оценивали, что к 2013 году он достигнет почти 10 млрд рублей.
Адвокаты тоже недовольны. Гиголян, защитник Чернова, просит прокурора читать громче и отчётливее.
Материалы зачитываются крайне невнятно, но, похоже, в переписке ближе к концу 2007 года поднимается тема стоимости полученных активов в дальнейшей перспективе, а также очень подробно описываются нюансы налогообложения активов и прибыли, в том числе и финансовые выгоды использования системы офшорных компаний.
Качество трансляции оставляет желать лучшего, слышно прокурора довольно плохо. Но понятно, что в письмах 2007 года достаточно часто поднималась в переписке тема кредитов и офшоров, а также оценки подконтрольных Зарубину активов и в частности «Птицефабрики Зеленецкой».
Иронично, что среди прочего Москвин с Кудиновым обсуждали возможность шифрования почты.
Прокурор зачитывает буквально всё подряд, что было в переписке. Даже тестовые сообщения.
Переписка 12-летней давности. В основном слышим бизнес-вопросы, в том числе периодически обсуждается гостиница «Сыктывкар» и другие аналогичные объекты.
Прокуроры зачитывают электронную переписку Кудинова с Москвиным. Отметим, что допрос Москвина завершился в прошлый раз — теперь его в зале нет.
Сегодня у Гайзера только один адвокат — Дарья Евменина. Леонтьева нет.
Прокурор Непорожный предлагает зачитывать письменные материалы дела.
Заседание началось. С опозданием почти на два часа.
Завели подсудимых в клетку, наконец.
Кстати говоря, в настоящее время параллельно идут уголовные дела по бывшему мэру Сыктывкара и главе регионального Избиркома. Один из подсудимых по делу Гайзера экс-глава Коми Владимир Торлопов вчера успел дать показания о том, что Алексей Чернов давал председателю избиркома Коми Елене Шабаршиной взятки за «правильные» результаты голосования.
Адвокаты на месте, расселись. Видимо, заседание скоро начнётся.
Заседание суда откладывается на неопределённое время. Вячеслава Гайзера из Лефортово ещё не привезли. Один из адвокатов застрял в пути.
13 февраля в Замоскворецком суде Москвы продолжается рассмотрение дела экс-главы Коми Вячеслава Гайзера и группы региональных чиновников, организовавших преступное сообщество.
По данным следствия, с декабря 2005 года по сентябрь 2015 года участники ОПС с использованием их служебного положения похитили 100% акций ОАО «Птицефабрика Зеленецкая», а также присвоили средства ОАО «Фонд поддержки инвестиционных проектов Республики Коми» на сумму более 67 млн рублей. Существует и множество иных эпизодов незаконных сделок и взяточничества. Согласно обвинительному заключению, фигуранты дела легализовали полученное преступным путем имущество на сумму более 988,5 млн рублей.
В числе подсудимых заместитель Гайзера Алексей Чернов, председатель Госсовета Коми Игорь Ковзель, член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Владимир Торлопов, руководитель регионального Фонда поддержки инвестиционных проектов Игорь Кудинов, экс-руководитель Сыктывкарского лесопильно-деревоперерабатывающего комбината Валерий Веселов.
На вторых ролях — привлечённые к деятельности преступного сообщества юристы и предприниматели, так называемые «финансисты-технологи» Лев Либензон, Игорь Кудинов, Александр Гольдман, Сергей Смешной, Александр Третьяков, Наталья Моторина, Павел Марущак, Василий Маляров, Михаил Хрузин и другие.
Согласно обвинительному заключению, бывший зампред правления ГК «Ренова» Александр Зарубин, ныне скрывающийся за рубежом, стал его главным организатором и руководителем.
Напомним, что в начале 2018 года уже вынесены приговоры двум обвиняемым в коррупции губернаторам. Так, экс-главу Сахалинской области Александра Хорошавина 9 февраля суд приговорил к 13 годам заключения в колонии строгого режима и штрафу в размере 500 млн рублей.
Его бывшие подчиненные — советник губернатора и заместитель председателя правительства, — получили 9,5 и 8 лет строгого режима соответственно. Их обвинили в систематическом получении взяток за своевременную оплату работ по госконтракту по строительству объекта энергетики на Сахалине.
Кроме того, 1 февраля к восьми годам колонии и штрафу в размере 48,2 млн рублей приговорили и бывшего руководителя Кировской области Никиту Белых за взятки в размере 400 тыс. евро от лесопромышленников.
Между тем адвокаты обвиняемых по делу Гайзера считают, что судебное разбирательство будет идти долго. Ранее адвокат Гайзера Вячеслав Леонтьев заявил, что поскольку четверо обвиняемых отрицают прежние показания, а один и вовсе заявил об оказываемом давлении, то «нас впереди ждёт много интересного». Четверо этих фигурантов — Кудинов, Марущак, Третьяков и Смешной. Впрочем, по делу и так проходят 220 свидетелей, 177 из которых находятся в Коми, так что дело действительно завершится не скоро. При этом первого и одного из главных свидетелей — Демьяна Москвина, который пошёл на сделку со следствием, — допрашивали целых три дня.