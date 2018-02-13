Суд над бывшим главой Коми Гайзером: трансляция ИА REGNUM

Москва, , онлайн-трансляция — REGNUM

17:32 В 2009 году как раз было много сделок у Фонда инвестпроектов и «Агрохолдинга», что отражается количеством писем.

17:28 Адвокаты тоже уже давно никаких замечаний не добавляют. Хотя и, безусловно, следят за изложением. Сейчас прокурор зачитывает обширные сообщения с расчётами по доходности от сделок: скрупулёзно перечисляют все уравнения и формулы. В том числе слушаем и все вложенные сообщения к почте: протоколы совещаний, решения собраний акционеров и тд и тп.

17:07 Состояние трансляции оставляет желать лучшего: совсем уже не разобрать, чего говорит прокурор…

16:46 По логике вещей, должны читать переписку до 2015 года включительно. Пока что хронологически удалось одолеть меньше половины. Прокуроры читают монотонно, «живую» речь интонациями тоже давно не выделяют.

16:43 Компаний в ведении предполагаемой ОПС было множество, так что переписка достаточно обширная и насыщенная.

16:41 В настоящее время, например, рассказывается об электроснабжении и техническом оснащении свинофермы и взаимодействию с Минсельхозом по проектам развития АПК.

16:39 Изложение переписки утонуло в рабочей рутине и технических деталях об управлении активами: свинофермой, магазинами, заводами и т.д. и т.п. В зале заседания, кажется, скучают все.

16:33 Заседание продолжается. Прокурор снова зачитывает переписку. Датируется уже летом 2009 года.

16:23 Перерыв заканчивается. Обвиняемых вернули в зал заседания.

15:33 Объявлен перерыв. Остановились на лицензионных соглашениях различных компаний, которые находились в ведении ОПС.

15:18 В переписке засветились и фамилии других «финансистов-технологов», таких как Смешной, Моляров и другие.

15:08 Даже адвокаты на «бубубу» жалуются, а с экрана вообще еле слышно… Замоскворецкому суду срочно надо заняться техническим переоснащением залов заседаний.

15:03 Адвокаты и сами иногда теряют нить изложения — пару раз приходилось поправляться, о каком конкретно документе речь идёт и к чему относится. Но слушать и правда довольно тяжело.

14:57 Так, например, в материалах нашлись документы о выплатах Юрию Бондаренко. Хотя сам Москвин при допросе пояснял журналистам, что никаких таких документов у него в переписке не было.

14:56 Напомним, по версии следствия, у Зарубина было облако офшорных компаний, через которые выкачивались средства «Зеленецкой» и дивидендами выплачивались членам ОПС. Однако вообще говоря именно криминального в этом ничего нет. Москвин ранее тоже подчёркивал, что конкретные действия легальны, но умысел злой — по совокупности действий вывод.

14:50 Среди прочего Кудинов прямо спрашивал реквизиты офшорных компаний для покупки предприятий. А также уточнял у Москвина другие данные — для предоставления налоговикам.

14:45 В переписке обсуждают и ряд других активов: например, целесообразность приобретения сети магазинов «Продтовары». Кудинов предлагал выкупить эти магазины.

14:35 Адвокаты уточняют, что в документах по залогу указаны ценные бумаги ОАО «Птицефабрика Зеленецкая». Эта стоимость указана в полном объёме, что противоречит версии следствия о занижении стоимости акций предприятия, полагает защитник. В переписке стоимость акций указывается в 994 млн рублей.

14:35 Продолжаем слушать документы с оценками стоимости предприятий.

14:32 Одна из адвокатов тоже хотела сделать попутное замечание, но судья, видимо, устала, и попросила отложить заявления, пока прокуроры не закончат.

14:28 Зашла речь о различных протоколах совещаний и письменных договорённостях: многие документы не подписаны никакими сторонами, поэтому, по мнению адвокатов, данные документы не могут быть в числе доказательств.

14:25 В документах обсуждается множество предприятий и их приобретение, доли в их уставных капиталах и как это оформляется через Минимущества Коми. Много сказано о стоимости арендных платежей и так далее.

14:23 Адвокат Чернова указывает, что по «Невисту» протокол подписан Москвиным как доверенным лицом. Хотя во время допроса он отвечал, что никогда подпись не ставилась. Однако прокурор Сухова указывает, что именно подписи в документе действительно нет, речь идёт о подписи следственного протокола… Адвокаты запутались, о каком документе идёт речь.

14:17 Похоже, предложение по оптимизации разбирательства судью не заинтересовало. Продолжаем слушать в прежнем режиме.

14:17 Он предлагает указывать контекст и значение документа для дела — и сокращать до заголовков те документы, которые не имеют большого значения. «Мы всегда объясняли и готовы объяснять, если потребуется», — указывает адвокат.

14:16 Гиголян возмущается: есть ли необходимость оглашать полное содержание таблиц, не указывая, к чему и к каким обстоятельствам дела это относится?

14:11 В переписке фигурируют инициалы Гайзера и Зарубина. В переписке Кудинов уточнял, по каким вопросам требуется согласование с Зарубиным.

14:04 Адвокат Гиголян вновь поднялся: обратил внимание суда на то, что финансовое состояние хлебозавода, который, по версии следствия, был «обменён» вместе с молокозаводом на очень прибыльную «Птицефабрику Зеленецкую», оказался одним из наиболее прибыльных предприятий в составе «Агрохолдинга». Поправку внёс.

13:58 Гайзер перешёптывается с другими подсудимыми, не особо обращая внимания на чтение.

13:53 В переписке пошли таблицы по предприятиям, предназначенным для «Агрохолдинга», с указанием их выручки, чистой прибыли, торговых наценок. Адвокат Чернова указывает, что в таблицы предприятий, которые планировались на передачу во владение «Агрохолдинга», попали и предприятия с отрицательным балансом. Это существенно, учитывая то, что, по версии следствия, гипотетическая ОПС захватывала только рентабельные предприятия.

13:48 В переписке часто мелькает фамилия Зарубина. Много споров об оценке активов, цене выкупа предприятий.

13:46 Зачитывание переписки — процедура довольно скучная. Тем более, что адвокаты, по идее, со всем этим и так знакомы. В кадр трансляции попадает один из прокуроров — видно, что от скуки рисует в блокноте.

13:42 В переписке обсуждаются бизнес-планы с учётом роста рынка мяса птицы в России. Кудинов и Москвин оценивали, что к 2013 году он достигнет почти 10 млрд рублей.

13:29 Адвокаты тоже недовольны. Гиголян, защитник Чернова, просит прокурора читать громче и отчётливее.

13:28 Материалы зачитываются крайне невнятно, но, похоже, в переписке ближе к концу 2007 года поднимается тема стоимости полученных активов в дальнейшей перспективе, а также очень подробно описываются нюансы налогообложения активов и прибыли, в том числе и финансовые выгоды использования системы офшорных компаний.

13:28 Качество трансляции оставляет желать лучшего, слышно прокурора довольно плохо. Но понятно, что в письмах 2007 года достаточно часто поднималась в переписке тема кредитов и офшоров, а также оценки подконтрольных Зарубину активов и в частности «Птицефабрики Зеленецкой».

13:14 Иронично, что среди прочего Москвин с Кудиновым обсуждали возможность шифрования почты.

13:08 Прокурор зачитывает буквально всё подряд, что было в переписке. Даже тестовые сообщения.

13:03 Переписка 12-летней давности. В основном слышим бизнес-вопросы, в том числе периодически обсуждается гостиница «Сыктывкар» и другие аналогичные объекты.

12:59 Прокуроры зачитывают электронную переписку Кудинова с Москвиным. Отметим, что допрос Москвина завершился в прошлый раз — теперь его в зале нет.

12:55 Сегодня у Гайзера только один адвокат — Дарья Евменина. Леонтьева нет.

12:54 Прокурор Непорожный предлагает зачитывать письменные материалы дела.

12:49 Заседание началось. С опозданием почти на два часа.

12:33 Завели подсудимых в клетку, наконец.

12:19 Кстати говоря, в настоящее время параллельно идут уголовные дела по бывшему мэру Сыктывкара и главе регионального Избиркома. Один из подсудимых по делу Гайзера экс-глава Коми Владимир Торлопов вчера успел дать показания о том, что Алексей Чернов давал председателю избиркома Коми Елене Шабаршиной взятки за «правильные» результаты голосования.

12:10 Адвокаты на месте, расселись. Видимо, заседание скоро начнётся.

11:34 Заседание суда откладывается на неопределённое время. Вячеслава Гайзера из Лефортово ещё не привезли. Один из адвокатов застрял в пути.