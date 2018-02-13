Новая угроза Украины: страшны ли России ЗРК С-125М?

Леонид Нерсисян, , 10:44 — REGNUM

10 февраля 2018 года президент Украины Пётр Порошенко опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook видеозапись испытаний модернизированного советского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-125, получившего теперь название С-125М «Печора». Помимо самой видеозаписи, были приведены и некоторые характеристики комплекса, такие как максимальная дальность стрельбы, достигшая 40 км, и максимальная высота до цели — 25 км. Разберёмся, насколько актуальна модернизация ЗРК С-125 и какие цели преследует украинская сторона.

Модернизация С-125 — временный выход для небогатых стран

Зенитный ракетный комплекс С-125 «Нева» («Печора» — в экспортной модификации) малого радиуса действия был принят на вооружение ВС СССР в 1961 году. Базовая модификация имела максимальную дальность стрельбы 16 км. В дальнейшем выпускались модернизированные ЗРК «Нева-М» и «Нева-М1» с увеличенной до 22 км дальностью и улучшенной помехозащищённостью. Экспортная модификация С-125 поставлялась во многие страны мира и до сих по состоит на вооружении множества государств, имеющих ограниченные военные бюджеты. Очевидно, что характеристики советских модификаций «Печоры» не отвечают современным требованиям — это касается практически всего: от дальности и высоты поражения целей до вероятности их поражения, помехозащищённости, мобильности и надёжности. При этом наличие большого количества С-125, поставленных СССР на экспорт, создало немалый рынок по обслуживанию и модернизации этих ЗРК. И за этот рынок развернулась нешуточная борьба, ведь далеко не каждое государство в мире обладает средствами на закупку современных ЗРК уровня С-300, С-400, Patriot и т. п.

Россия находится на рынке вооружения с пакетом глубокой модернизации С-125 до уровня «Печора-2М». Комплекс получает улучшенные зенитные ракеты, самоходное шасси МЗКТ-8021 (белорусского производства), практически полностью обновлённую электронику. В результате максимальная дальность поражения целей возрастает до 32 км, а высота — до 20 км. Существенно повышается устойчивость к помехам противника, а также время наработки на отказ (не менее чем в пять раз по сравнению с базовой модификацией). В разы повышена и мобильность комплекса — теперь он может развернуться на новой боевой позиции за 20−30 мин.

Достаточно похожий пакет модернизации был создан и Белоруссией (и успешно реализовывался за рубеж). «Печора-2ТМ» обладает в целом такими же характеристиками, что и «Печора-2М», но в официальном буклете компании «Тетраэдр», проводящей модернизацию, указывается максимальная дальность поражения целей до 43 км (при условии замены пиротехнических средств зенитной ракеты) и высота до 25 км. Насколько реализованы такие параметры в реальности — сказать сложно. Ещё один пакет модернизации «Печора-2БМ» находится по своим показателям ещё ближе к российской «Печоре-2М».

Модернизировали С-125 также в Польше и Сербии, но в этих странах масштабы внесённых изменений были меньше и в основном касались замены электронных компонентов на современные.

При всём перечисленном немаловажно понимание того, что даже максимально модернизированный С-125 не является в полной мере современным ЗРК и будет актуален для небогатых стран ещё не более 10−15 лет. По сути эта система в любом случае не способна бороться с современной боевой авиацией и подойдёт для уничтожения в лучшем случае базовых модификаций истребителей 4-го поколения.

Украина пытается спасти ветшающую систему ПВО

Новая украинская модификация С-125М не является первым опытом Киева в деле обновления ЗРК этого типа. Ранее был создан пакет модернизации «Печора-2Д», похожий по своим заявленным параметрам на российские и белорусские пакеты обновлений. Правда, несмотря на слухи о скором его принятии на вооружение, которые «ходят» ещё с 2015 года, этого так и не случилось.

С-125М по своим заявленным характеристикам должен превзойти все вышеперечисленные модификации С-125 — в основном за счёт установки на зенитную ракету активной радиолокационной головки самонаведения производства украинской компании «Радионикс». Надо отметить и другой любопытный факт — первые пуски ракет в сентябре 2017 года осуществлялись на территории неизвестного до сегодняшнего дня иностранного заказчика. Вполне возможно, что именно внешнее финансирование позволяет украинским разработчикам вести работы. Даже в этом случае, учитывая нынешние реалии военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, создание, а главное постановка ЗРК на вооружение, далеко не гарантированы. С другой стороны, у Киева практически нет выбора — более современные и мощные системы ПВО, такие как «Бук-М1» и С-300, ветшают и вырабатывают последние остатки ресурса (самоподрывы просроченных зенитных ракет на учениях встречались неоднократно), а модернизировать их Украина не способна (нет и не было профильных предприятий). В итоге модернизация более простых и старых С-125 является неким временным спасением хотя бы минимального потенциала системы ПВО страны.

Что касается угрозы этих систем для Воздушно-космических сил (ВКС) России в случае гипотетического конфликта, то преувеличивать её не стоит. С-125 при любом уровне модернизации уже не способен бороться с многофункциональными истребителями поколения 4+, такими как Су-30СМ, Су-35С, Су-34 и т. п., как и с массированными ударами крылатых ракет.