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Лимонов об Украине и Саакашвили

Политика

Безбашенный

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Лимонов об Украине и Саакашвили
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Саакашвили

Эдуард Лимонов, 13 февраля 2018, 09:57 — REGNUM  

Есть такое современное слэнговое выражение «безбашенный».

Это индивидуум, у которого «башню» снесло, ну разум, мозг, пульт управления, как башню у танка в атаке. И он несётся, потеряв ориентацию, на дикой скорости только вперёд, сметая преграды, на противника.

Снесённые башни танков мне доводилось видеть множество раз на войнах, через которые я прошёл. В Донбассе башни валялись во множестве ржавые, с пушечными дулами, как авторучки, торчащие из хлеба, круглого украинского, ну представим такое… пусть и вымученное сравнение.

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Оторванная башня немецкого среднего танка Pz IV
Оторванная башня немецкого среднего танка Pz IV

Определению «безбашенный» соответствует как раз Михаил Николозович Саакашвили, бравый грузинский авантюрист, совершающий экстравагантные подвиги на земле Украины.

Я уже немало удивлялся жизненной силе Михаила Николозовича, его подвигам Геракла или Гулливера в стране лилипутов. Что-то вроде такого сравнения, таких метафор возникает в моём сознании, когда я знакомлюсь с очередным его подвигом.

Даже скептические и прямые, как лопаты, русские аналитики перестали подтрунивать на Михаилом Саакашвили, поскольку он выявил столько политического смысла и энергии в его казалось бы расхлябанных, впопыхах сыгранных появлениях перед украинской громадой в последние полгода.

То он с гиком и свистом, с чудовищным мышечным напряжением, демонстрируемым его соратниками, как при перетягивании каната, был втащен сторонниками на территорию Украины, то он, балансируя и противоборствуя, топчется на крыше, облепленный солдатами и офицерами СБУ, то мокрый, волосы замерзают на нём, пока он говорит, руководит митингом на Майдане.

То эсбэушники ломятся не в ту палатку, а он потом, потягиваясь, зубная щётка во рту, выходит из другой палатки, там же на Майдане…

Мы уже его не презираем за жевание галстуков, мы уже привыкли к его стилю и лишь говорим себе, всё ещё удивлённые: «Ну да, это лучший украинский политик, этот грузин, уже побывший президентом Грузии! О, неужели он сможет стать и президентом Украины? Это будет чёрт знает что, если станет!»

Казалось бы, каждый его подвиг должен смести его с украинской сцены, всякий раз кажется это последний, аналитики, выдохнув с облегчением, констатируют: Сторонники-то тают, ряды редеют, у Саакашвили!»

Ан нет, он, как герой русских сказок, кинувшись в чан с кипящей водой, освобождённый сторонниками из полицейского автобуса, выскакивает опять на Майдан всё такой же упёртый, по-диснейлендовски разъярённый, и людей с ним на самом деле всё больше.

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Задержание Саакашвили сотрудниками СБУ
Цитата из видео Сторонники Саакашвили отбили его у спецназа(Комсомольская Правда)
Задержание Саакашвили сотрудниками СБУ

В понедельник его взяли в грузинском ресторане, словно он вор в законе или фольклёрный Робин Гуд или батько Махно. Он сидел и кушал себе в грузинском ресторане «Сулугуни», праздновал, как на картине Пиросмани, а тут ворвались маски-шоу, схватили Михаила Николозовича. Последняя серия?

Его товарищ :

«В ресторан «Сулугуни» ворвался спецназ, положили всех на пол, Саакашвили с автоматами вывели, затолкали в машину. Саакашвили будет выдворен на территорию Польши, откуда в сентябре 2017 года он нелегально проник на территорию Украины. Видимо, из аэропорта Борисполь, или из аэропорта Жуляны… Сторонники выехали и туда и туда и заблокировали на всякий случай автомобильные дороги, ведущие к границе.

И сейчас он летит в сторону польско-украинской границы».

Сторонники не уследили, его привезли в «Борисполь» и силой загрузили в частный самолёт. Полетели. Сгрузили его в Польшу, и вот как отчитались поляки.

Государственная пограничная служба Украины:

«Данное лицо находилось на территории Украины незаконно, а потому с соблюдением всех юридических формальностей было возвращено в страну, откуда прибыло, нарушив отечественное законодательство».

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Саакашвили Михаил Николозович
Саакашвили Михаил Николозович

Польская погранслужба:

«Михаил Саакашвили принят на территорию Польши. Основанием для принятия решения было заявление о реадмиссиии, поданное Национальной миграционнной службой Украины руководителю пограничной охраны (Польши). Учитывая тот факт, что Михаил Саакашвили является супругом гражданки государства, — члена Европейского союза, просьба украинской стороны была удовлетворена».

Для любого другого это был бы последний эпизод деятельности, последний эпизод сериала приключений, но мы, и вы, и я, уверены, что Михаил Николозович выкрутится.

Перейдёт контрольно-следовую полосу на лосиных копытах, привязанных к башмакам, Или же перелетит польско-украинскую границу на воздушном шаре и утром выйдет из палатки на Майдане как ни в чём ни бывало. Зубная щётка во рту.

regnum author Эдуард Лимонов
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Политическая карьера Саакашвили на Украине
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