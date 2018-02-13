В городе Сочи светлые ночи: «вечнозимнее время» измотало россиян

Светлана Шаповалова, , 12:18 — REGNUM

Ночи в Сочи давно уже не тёмные, но электричество по вечерам приходится включать на час раньше, и платить за него соответственно — тоже больше приходится. Вслед за Алтаем, Томском, Новосибирском, Читой, Сахалином и Магаданом о неудобстве «вечнозимнего» времени» заговорили жители Краснодарского края. Напомним, поправки в ФЗ «Об исчислении времени» вступили в силу с 21 июля 2014 года.

«Режим «вечнозимнего» времени с апреля по октябрь привёл к тому, что на протяжении шести месяцев в году рассветы сместились на один час назад, на очень раннее время — в 3 часа «ночи», когда нормальные люди ещё спят. Закат же в Сочи в июне в самый продолжительный день в году наступает теперь часом раньше, в 20 часов 20 минут, а не в 21 час 20 минут. А рабочий день заканчивается в 17−18 часов. На то, чтобы поехать домой и накормить семью ужином, нужен час. Домашние дела, работа на дачном участке и отдых на свежем воздухе происходят уже в потёмках. В августе и сентябре, когда нужно убрать урожай, темнеет уже в 19 и 18 часов соответственно. Как же нам успевать всё после работы, а ведь многих эти дачные участки кормят!» — такой довод приводил житель Сочи Сергей Кондаков в обращении на имя председателя городского собрания, господина Филонова. Но ни оно, ни собранные под другими петициями сотни подписей не помогли. Власти дают лишь отписки.

К примеру, в комитете по вопросам здравоохранения Законодательного собрания Краснодарского края указали на то, что нецелесообразно обращаться в Госдуму РФ с просьбой о переводе стрелок, учитывая «сравнительно небольшой период реализации положений федерального законодательства».

Аналогичное «упёртое» поведение демонстрировали ранее чиновники и в других регионах, зацикленные на убеждении «лучшего управления регионом», если разница с московским временем будет минимальной. Но летом 2015 года, намучившись от светлых ночей и тёмных вечеров, жители многих регионов буквально забросали законодателей письмами с требованием вернуть так называемое летнее время. И обоснования, которые представили в СМИ на этот счет кандидат физико-математических наук, доцент Алтайского государственного технического университета Александр Каплинский и преподаватель Алтайского государственного университета Роман Неприятель, многим в итоге помогли победить «зимнее лобби».

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В случае с Краснодарским краем все оказалось сложнее — региону присуща слабая социальная активность. Вот и терпят, хоть и продолжают роптать.

«С 2011 по 2014 год, когда в России существовало «летнее время», мы чувствовали себя хорошо: просыпались на рассвете, а вечером вместе с солнышком ложились спать. Теперь же хроническое недосыпание переходит все допустимые границы! Неестественно ранние закаты и рассветы полностью выбили нас из колеи. Недосыпание из-за ранних рассветов приводит к накоплению хронической усталости. Люди испокон веков просыпались у нас вместе с солнцем. И не до, и не после, а именно вместе. Из-за коротких светлых вечеров наши дети практически не проводят время на свежем воздухе», — отмечает житель Сочи Михаил Маркин.

По его мнению, не только местные, но и отдыхающие испытывают неудобства.

«Полдевятого вечера темно в Сочи — это не тёмные ночи, а тёмные вечера. А могли бы отдыхающие до десяти, до половины одиннадцатого гулять по набережной, купаться в теплом море. И рассвет будет не в три утра, а в пять, в половину шестого. А пока хорошо только ставленникам Чубайса: свет стали потреблять на час раньше. Учитывая более 300 санаториев и здравниц только в Сочи, это огромные деньги. Вот за что трясётся власть, об удобстве россиян совсем не думают», — полагает жительница Сочи Елена Савальская.

Учитывая примеры других регионов, о которых уже неоднократно писала редакция ИА REGNUM, возврат сезонного перевода времени в осенне-весенний период не лишён смысла. В отличие от законопроекта депутата Госдумы РФ Андрея Барышева, предложившего недавно перевести Россию на «вечнолетнее время».

Но, к примеру, алтайские учёные полагают, что самым правильным вариантом было бы исправить ошибки, допущенные при реформе часовых поясов. Не закончится эта чехарда с переводом стрелок до тех пор, пока государство не признает ошибку с сокращением часовых поясов и не исправит «медведевскую двойку» по географии.

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