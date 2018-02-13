Турецкий политик: Сирийские курды – солдаты США

Анкара, , 09:37 — REGNUM Лидер турецкой Партии бесплатных дел (Hür Dava Partisi) Захария Япичоглу заявил 12 февраля, что «террористы» из РПК/YPG, действующие на севере Сирии, являются военнослужащими США, сообщает турецкое агентство Anadolu.

Официальные лица и политики Турции склонны считать РПК — Рабочую партию Курдистана, чьи члены действуют на территории страны с целью создания на ее территории собственного государства, — и YPG — курдские Отряды народной самообороны, действующие в Сирии, — единой силой.

«Действительно, Турция борется не с РПК и YPG там [в Африне], поскольку они являются сухопутной силой США, солдатами США», — добавил он в ходе конференции его партии в провинции Бурса.

По его словам, начатая вооруженными силами страны операция «Оливковая ветвь» направлена на предотвращение формирования «террористического коридора» по южной границе Турции, а вину за ее начало и ситуацию в Африне несут США.

«Мы хотели бы, чтобы необходимости в операции в Африне не было. Мы хотели бы, чтобы ситуация не доходила до этого», — указал он, подчеркнув, что причиной начала операции стало заявление «так называемого друга и союзника» — США — о создании «30-тысячной пограничной силы».

Он обратил внимание на то, что непонятно, что это за дружба и союзные отношения, если США готовят, вооружают и указывают цели «террористам». Япичоглу подчеркнул, что проблемы в регионе продолжатся до тех пор, как Вашингтон поддерживает «террористов».

"Проблема заключается в их [террористов] поддержке со стороны США. Проблема в самой Америке», — добавил он.

Напомним, территории на севере Сирии находились в руках курдских формирований с 2012 года, когда оттуда были вынуждены уйти войска официального Дамаска. Начатая 20 января операция, по информации Генерального штаба вооруженных сил Турции, нацелена на установление безопасности и стабильности по южной границе Турции.