Москва, , 11:00 — REGNUM

Читайте ранее в этом сюжете: В Нидерландах врут о России, в Литве – пиарятся за её счёт: Радио REGNUM

Читайте развитие сюжета: Запад объявил войну русскому народу, Россия не будет молчать: Радио REGNUM