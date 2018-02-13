Запас нефти неисчерпаем, а вопрос о Курилах? Радио REGNUM

Москва, 13 февраля 2018, 11:00 — REGNUM
- Революционный переворот: почему запас нефти и газа неисчерпаем;
- Курильское согласие: союзники в борьбе с милитаристской Японией;
- Ещё один симптом: Украина нацелилась на часть Белоруссии;
- Хуже, ещё хуже и неизвестность: что о России говорят возможные литовские президенты.
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