Эхо авиакатастрофы и новая десоветизация: Урал, 12 февраля

Екатеринбург, , 07:37 — REGNUM На Урале, как и по всей стране, 12 февраля обсуждали случившуюся в Раменском районе Московской области катастрофу самолёта Ан-148, который летел из Москвы в Орск. Трагедия унесла 71 жизнь, и почти половина погибших — из Оренбургской области.

Катастрофа Ан-148

Напомним, самолёт разбился днём 11 февраля, через несколько минут после вылета из аэропорта «Домодедово». На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. 39 из них были жителями Оренбургской области. Также на борту оказались жители Пермского края, Югры и других регионов России.

Полный список пассажиров и членов экипажа опубликован на сайте МЧС России.

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12 февраля в Оренбуржье был объявлен траур. Кроме того, до конца недели отменены развлекательные мероприятия, в том числе масленичные. В Орске и Оренбурге граждане несут в память о погибших свечи и цветы.

Экс-следователь — в СИЗО

В Челябинске арестован бывший следователь СКР. О его задержании 10 февраля ИА REGNUM ранее сообщало. Этим событиям предшествовали задержание и арест известного в Челябинске адвоката Олега З. Поймали юриста 9 февраля. Его заподозрили в хищении 5 млн рублей, полученных от клиентки, а 11 февраля суд выписал ему двухмесячную путёвку в СИЗО.

Задержанный 10 февраля теперь уже бывший следователь был заподозрен в получении от Олега З. взятки. 12 февраля суд также отправил его в СИЗО.

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А тем временем местные жители борются за развязку под Челябинском. Дорожные службы 7 февраля закрыли поворот с трассы М-5 на село Долгодеревенское. Причиной стала высокая аварийность на этом участке. Однако местные жители возмутились и привлекли к этой проблеме журналистов.

В итоге вопрос дошёл до губернатора Бориса Дубровского, который поручил своим подчинённым разобраться в ситуации. На 15 февраля назначено заседание областной комиссии по безопасности дорожного движения, где представители власти, ГИБДД и дорожных служб рассмотрят претензии жителей и возможность открытия поворота.

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Пермь — против десоветизации

В Перми получившая ножевые ранения педагог уже выписана из больницы. Но пока продолжит лечение.

Напомним, 15 февраля вооружённые подростки напали на учащихся четвёртого класса школы №127 Перми и на их педагога. Наталья буквально своим телом прикрывала четверокласников от налётчиков и получила серьёзные травмы. Губернатор Пермского края Максим Решетников направил президенту России Владимиру Путину предложение наградить учительницу медалью «За отвагу».

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А тем временем жители Перми активно выступают против попыток переименования улиц. Всего в городе предлагают сменить названия семи улицам. Одна из них — Степана Окулова.

Но оказалось, что граждане против. Так, активисты движения «Суть времени» опросили граждан, проживающих на улице Окулова, и пришли к выводу, что абсолютное большинство из них не поддерживает переименование. Результаты их исследования направлены городским и краевым властям.

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Телебашню снесут безопасно?

А в Екатеринбурге уже несколько месяцев самыми обсуждаемыми темами являются борьба местной жительницы Юлии С. за опекунство над двумя детьми и судьба недостроенной телебашни. Очередные новости по этим темам стали известны журналистам 12 февраля. Суд объяснил, почему отказался удовлетворить иск Юлии С., а один из местных учёных поспешил заверить граждан в том, что снос недостроенной телебашни пройдёт безопасно и для метрополитена, и в целом для окружающей территории.

Возможно, уже 23 февраля станет известно, прав был учёный или нет. Именно на этот день, по неофициальным данным, и намечен снос самого высокого недостроя России.