Либеральная цензура: в Перми общественникам отказали в проведении дискуссии

Антон Исаков, , 10:48 — REGNUM

Губернатор Пермского края Максим Решетников, вовлекаясь в процесс переименования улиц, отметил необходимость учитывать народное мнение в данном вопросе. Для этих целей, правда, был выбран странный механизм: голосование на интернет-портале (пока еще не запущенное). Даже мне понятно, что голосовать на подконтрольном ресурсе — дело неблагодарное и ненадежное, тем не менее стремление учесть народное мнение было заявлено.

Общественность Пермского края, в первую очередь в лице движения «Суть времени», не первый раз сталкивается с желанием некоторых либеральных чиновников устранить советские названия из городской топонимики. Поэтому отношение народа к этой практике известно очень хорошо. Не знают его только краевые власти.

Что ж, господин Решетников человек новый в Перми, возможно, его ознакомили не со всей информацией, поэтому активисты вышеназванного движения провели опрос общественного мнения жителей одной из улиц, предназначенных к переименованию.

Как и следовало ожидать, 93,5% жителей улицы Окулова высказались против ее переименования. Они высказались не на интернет-портале, а оставили свои подписи, с указанием инициалов и адресов на бумаге. Подписные бланки были переданы в приемную губернатора, и он, как человек слова, вне всякого сомнения, должен учесть мнение граждан.

Стоит добавить, что активисты не первый раз сталкиваются с настойчивым желанием переименовать улицы, поэтому и опыт противодействия этим никому не нужным инициативам у них есть: опросы проводились не раз, по многим улицам, а также в целом по городу.

Общегородское исследование общественного мнения было проведено осенью 2013 года. Было опрошено 511 человек в возрасте от 16 до 87 лет. Опрос был проведен в соответствии со всеми необходимыми научными установками, он показал и без того очевидный результат: 69% пермяков выступили за введение запрета на переименование улиц и площадей сроком на пять лет, за переименование высказались лишь 29%. Различные пермские издания также проводили свои собственные опросы, и против переименования всегда выступали 80−90% пермяков.

Очевидно, что господина Решетникова не ознакомили с данной информацией, иначе бы ему и в голову не пришло хоть как-то соприкасаться с антинародной инициативой переименователей. Думается, что после того, как он прочтет эту статью, у него сформируется более полное мнение по данному вопросу.

Цензура

Причина, по которой некоторые либеральные деятели хотят переименовать улицы, заключается в том, что названные персонажи являются «палачами, террористами» и прочими малоприятными людьми. Безапелляционность данных трактовок вкупе с нежеланием обсуждать проблему на профессиональном уровне вызывает недоумение. Я уже показал на примере личности Ивана Каляева, что вошедшие в «расстрельный» список исторические деятели не столь однозначны, как то кажется переименователям.

В продолжении этой темы активистами движения «Суть времени» была задумана пресс-конференция, целью которой было обсуждение личности Степана Окулова. На мероприятие были приглашены историки, способные пролить свет на личность революционера, разумеется, планировалось пригласить и членов комиссии, созданной специально для переименования в том числе и улицы, носящей его имя.

Мероприятие должно было состояться в Доме журналистов Пермской краевой организации Союза журналистов России. Но вдруг произошло невероятное: поступил запрет на проведение мероприятия со стороны уполномоченных на то лиц. Далее передаю слово координатору движения «Суть времени» Павлу Гурьянову, который забронировал зал, но потом вдруг получил отказ. Приведу его развернутый комментарий, опубликованный в ИА «Красная весна».

«Где-то через час мне перезвонили и сказали, что они случайно ошиблись. Вдруг оказалось, что в это время в зале уже запланирован семинар уполномоченного по правам человека в крае Павла Микова. Меня спросили, какого характера будет мероприятие. Я ответил, что будет пресс-конференция о фактах жизни Степана Окулова. Я предложил перенести пресс-конференцию «Сути времени» на более позднее время, но мне отказали. Тогда я попросил указать мне время на этой или даже следующей неделе, когда зал будет свободен. Возникла пауза. Я услышал, как в трубке растерянно шепчутся: «Что делать?! Они любое время просят!» И потом мне сказали, что вообще не могут предоставить зал в аренду, поскольку у них нет договора об использовании помещения с городом.

Я не стал допытывать, что это означает, ведь час назад никаких проблем с арендой не было, и Павел Миков как-то смог арендовать это помещение. Я могу предположить, что в дело вмешался председатель краевой организации Союза журналистов России Игорь Лобанов, который является советником губернатора Пермского края. А ведь именно губернатор Пермского края Максим Решетников предложил направить рекомендации по переименованиям улиц в комиссии и муниципалитеты Пермского края для организации смены названий улиц.

Однако эта ситуация, которая сложилась в последнее время, с отказом в проведении просветительского мероприятия очень хорошо показывает уровень свободы прессы и свободы дискуссии в Пермском крае. Пермское отделение «Сути времени» неоднократно проводило мероприятия и пресс-конференции в Доме журналистов, в том числе в 2013 году, одна из которых была посвящена как раз переименованию улиц. Мы впервые сталкиваемся с такой ситуацией».

Вот такое интересное свидетельство прозвучало из уст активиста. Комментарии тут не требуются, все ясно без лишних слов.

Чего пытались добиться либеральные цензоры подобным решением? Данный поступок демонстрирует не только вопиющее пренебрежение к ценностям свободы слова и демократии, о которых, между прочим, эти же люди кричат на каждом углу. Он еще демонстрирует слабость и закрытость ответственных за подобные решения. А также, добавлю, и глупость: мероприятие все равно состоится, но по другому адресу: в офисе пермского отделения движения «Суть времени» по адресу ул. Монастырская, 14, офис 501 в среду в 11:00.

Начиная со времен перестройки и гласности на историю России, в большей степени на ее советский период, было вылито столько грязи, что мы уже 30 лет не можем от нее отмыться. Малейшие попытки сделать это встречают препоны со стороны «прогрессивно» мыслящих людей, которые почему-то боятся выходить на открытую дискуссию, чтобы вести бой на равных, предпочитая принимать решения, вопреки мнению большинства, прячась за высокими заборами, баррикадируясь в своих кабинетах и уповая на безмолвие народа. Видимо, они забыли простую истину, которую каждый гражданин нашей страны усваивает еще с пеленок: тайное рано или поздно становится явным.

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