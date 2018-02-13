Вторник, 13 Февраля 2018 года
17:28:27 МСК

В Нидерландах врут о России, в Литве – пиарятся за её счёт: Радио REGNUM

Политика

Халбе Зейлстра признался, что солгал об отношении Москвы к соседям, а в Литве не могут определиться, что делать с Россией

В Нидерландах врут о России, в Литве – пиарятся за её счёт: Радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM
Радио REGNUM

Москва, 13 февраля 2018, 08:00 — REGNUM  

Читайте ранее в этом сюжете: Литва оплачивает русофобию в СМИ: Радио REGNUM

Читайте развитие сюжета: Запас нефти неисчерпаем, а вопрос о Курилах? Радио REGNUM

regnum author Радио REGNUM
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Радио REGNUM

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить