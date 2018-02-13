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Что может быть лучше похода на атомном ледоколе к Северному полюсу?

Политика

У Минкульта не получается пока сделать популярным туризм в Арктику

Что может быть лучше похода на атомном ледоколе к Северному полюсу?
Арктический туризм

Мурманск, 13 февраля 2018, 06:12 — REGNUM  Интерес к арктическому туризму формирует всё более серьезный европейский туристический сектор. Что мешает развернуть туристскую инфраструктуру в арктическом секторе РФ и каковы могли бы быть перспективы, рассказывает корреспондент ИА REGNUM Александр Шимберг.

Арктическая зона — это настоящая первозданная природа, необычная, не имеющая никаких повторений в привычной для европейца природе. Может быть, поэтому, а еще вследствие малолюдности и дикости территорий, арктические круизы завоевывают все большую популярность. Морские круизы по Северной Европе вдоль северного побережья Норвегии и к самому архипелагу Шпицберген — вот что привлекает граждан ЕС, желающих своими глазами увидеть суровую, но прекрасную Арктику.

А ведь российские владения и по площади, и по разнообразию, и даже по красоте значительно превосходят то, что может предложить своим туристам условная Европа. За чем же дело стало? Конечно, существует такая проблема, как специальная виза, от которой объединенные европейцы уже успели отвыкнуть, но это совсем не та преграда, которая могла бы встать на пути такого начинания.

Узнайте детали: Почему круизы не идут в русское Заполярье?

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