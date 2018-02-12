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РФ и США борются за правду о Солнце, Украина – против поэта: Радио REGNUM

Политика

Российские учёные опровергли слова американских коллег о том, что активность Солнца к 2050 году резко снизится

РФ и США борются за правду о Солнце, Украина – против поэта: Радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM
Радио REGNUM

Москва, 12 февраля 2018, 17:00 — REGNUM  

Читайте ранее в этом сюжете: «Североамериканский тупик» для США и «плавающий» отдых: Радио REGNUM

regnum author Радио REGNUM
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