РФ и США борются за правду о Солнце, Украина – против поэта: Радио REGNUM

Москва, 12 февраля 2018, 17:00 — REGNUM
- Война памятников: на Украине обезглавили памятник Тарасу Шевченко;
- «Наказать рублём»: в Молдавии начали штрафовать за российские новости;
- Неточный прогноз: российские астрономы опровергли данные США об остывании Солнца;
- На страже: в Госдуму внесён законопроект о безопасности Крымского моста;
- Уехать вовремя: в России граждан и юрлиц будут штрафовать за нарушения мигрантов.
Читайте ранее в этом сюжете: «Североамериканский тупик» для США и «плавающий» отдых: Радио REGNUM