Между Израилем и Ираном может вспыхнуть война

Станислав Тарасов, , 15:22 — REGNUM

После того, как сирийскими ПВО был сбит израильский боевой самолет, ситуация не только в отношениях между Израилем и Сирией, но и в целом на Ближнем Востоке в очередной раз резко обострилась. Израиль заявил, что его авиация нанесла удары по территории Сирии после того, как «иранский» беспилотник перелетел через его границу и был сбит. Но сюжетная сторона проблемы, использованная Израилем для нанесения удара по объектам в Сирии, сейчас не имеет принципиального значения. Раньше, по данным DW, Израиль десятки раз предпринимал подобные акции, выражая обеспокоенность активностью в Сирии Ирана, а на свой границе ливанского военизированного движения «Хезболла». Только сейчас мы имеем дело с первым случаем, когда был подбит израильский истребитель над Сирией.

Произошло это спустя всего несколько дней после визита премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Москву и его переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Интенсивно ведущийся российско-израильский диалог создавал впечатление о наличии между двумя странами каких-то специальных договоренностей, позволяющих Израилю время от времени наносить авиационные удары по объектам в Сирии, хотя Москва призвала Тель-Авив уважать суверенитет этой страны. При этом в московских дипломатических кругах циркулировали слухи о том, что Москва пытается выступить посредником между Израилем и Ираном в нормализации отношений между двумя странами. Теперь многое меняется. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что обеспокоен «военной эскалацией внутри Сирии и опасным распространением этого конфликта за границы этого государства». В свою очередь, германское издание Die Welt утверждает, что «Израиль в преддверии следующей войны», которая может охватить и Ливан. Именно от этого сценария предостерегает международная Кризисная группа, которая очерчивают географию нового возможного военного конфликта на Ближнем Востоке «между Израилем, «Хезболлой» и Ираном».

По большому счету практически невозможно представить то, чтобы Дамаск, обремененный и без того множеством внутренних проблем, стремился к открытию нового фронта уже с Израилем. Ирану объективно тоже не нужна война с Израилем, хотя, как пишет германское издание Die Zeit, «его политика в регионе, и в частности поддержка «Хезболлы» в Ливане, воспринимаются Израилем как угроза национальной безопасности». С другой стороны, очевидно и то, что возглавляемая США международная коалиция против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) стала распадается на старые и новые фронты, и на передний план выдвигаются иные стратегические интересы. Поэтому Иран квалифицирует действия Израиля в Сирии как стремление на определенном этапе принять участие в дележе «сирийского пирога» и настороженно воспринимает турецкую военную операцию «Оливковая ветвь» на севере Сирии. К тому же израильские военные открыто заявляют, что раздел Сирии считают «единственным возможным решением», и что не верят, что «в Сирии 12% алавитов снова смогут управлять суннитами».

Это наряду с тем, что сохраняется угроза прямой конфронтации между двумя членами НАТО, Турцией и США, которые поддерживают сирийских курдов. Вице-премьер Турции Бекир Боздаг заявил, что «Анкара не хочет вести диалог с Вашингтоном по поводу Сирии». В то время как Вашингтон, с одной стороны, заявил, что «Израиль является верным союзником США и что [США] поддерживают его право защищаться от поддерживаемых Ираном сирийских войск и иррегулярных формирований на юге Сирии». С другой — президент США Дональд Трамп, заявивший о признании Иерусалима столицей Израиля, выразил сомнения в намерениях израильского руководства достичь урегулирования конфликта с палестинцами. По его словам, «нам остается наблюдать, что происходит». Всё запуталось.

Кремль не желает оказаться участником надвигающегося конфликта между Сирией, Ираном и Израилем. Ему необходимо прежде всего убедить Израиль в том, что иранская ядерная программа ему не угрожает. Потенциально можно было бы достигнуть приемлемых договоренностей и относительно политики «Хезболлы» в Ливане, чтобы снять для Израиля экзистенциальную угрозу с этой стороны. Неслучайно в арабских СМИ появились сообщения о том, что глава правительства России Дмитрий Медведев поручил Министерству обороны начать переговоры со своими ливанскими коллегами по поводу подписания соглашения о военном сотрудничестве между двумя странами, что может, кстати, рассматриваться и как часть обеспечения безопасности Израиля. Также можно прийти к выводу, что президент России Владимир Путин предлагает премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху свой сценарий действий в регионе. Но готов ли Израиль пойти на компромиссы как по отношению к иранской ядерной проблеме, так и по ситуации в Сирии и занять перспективную позицию в отношении палестинской проблемы?

Премьер-министр Израиля Нетаньяху сообщил, что провел разговор с президентом России Владимиром Путиным.

«Я повторил ему, что у нас есть обязанность и право защищаться от атак с сирийской территории, — сказал Нетаньяху. — Мы согласились, что координация между нашими армиями будет продолжаться».

Нетаньяху также обсудил ситуацию с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. В свою очередь, президент России Владимир Путин проведёт в переговоры с главой Палестины Махмудом Аббасом. Потом будет его встреча с королем Иордании Абдаллой II. А министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу вопросы сирийского урегулирования с учетом итогов Конгресса сирийского национального диалога в Сочи. В промежутке посол Израиля в России Гарри Коен выступил с неожиданным заявлением:

«В Израиле считают, что совместный всеобъемлющий план действий по урегулированию ситуации вокруг ядерной программы Ирана можно спасти».

Раз так активно заработала дипломатия, значит, шансы предотвратить еще один военный конфликт на Ближнем Востоке все же существуют. Главное, чтобы все участники сложившейся острой геополитической интриги проявляли политическую волю.