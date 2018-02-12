Литва: «Непонятно, что делать с Россией — обниматься или рыть окопы?»

Вильнюс, , 14:39 — REGNUM О своем участии в президентских выборах премьер Литвы Саулюс Сквернялис еще не заявлял, но высказанная им мысль о том, что Литве стоит восстановить отношения с Россией, по словам политологов, заставляет предполагать, что это начало его предвыборных текстов.

Якобы в будущем эта тема будет не раз эксплуатироваться, потому что она нацелена на определенную часть общества. Якобы таким образом премьер пытается показать, что будет придерживаться иной позиции, нежели Даля Грибаускайте, которая сразу же дала отпор премьеру, утверждая, что контакты возможны только с «дружелюбными странами».

Политологи считают, что премьер ведет себя «безответственно», потому что дает понять обществу, что Литва может возобновить контакты с Россией, как только этого захочет, но он умалчивает о том, что Россия, по их заверениям, выдвигает свои условия к двусторонним отношениям. С другой стороны, это могло бы «перечеркнуть все усилия, которые Литва прилагает на международной арене, доказывая угрозы, исходящие от России».

Проанализировать логику заявления Сквернялиса попытался литовский национальный вещатель LRT, который опросил ряд политологов. ИА REGNUM сегодня, 12 февраля, перевело публикацию на русский язык полностью:

«Глава Литвы придерживается строгой позиции в отношении России, стотысячная армия которой во время учений у границ стран Прибалтики и Польши осенью прошлого года (в Литве о численности учений «Запад-2017» заявили, традиционно не представляя никаких доказательств, но регулярно продолжают повторять устрашающую цифру в 100 тыс. военнослужащих — прим. ИА REGNUM ) репетировала сценарий нападения на западные страны, а на этой неделе в Калининградской области дислоцировала баллистические ракеты «Искандер», которые станут постоянной угрозой для территории Европы, находящейся в радиусе 500 км.

Президент Литвы постоянно напоминает, что Россия нарушила хартию ООН, в 2008 году напав на Грузию, а еще спустя 6 лет, в 2014 году, аннексировав Крым, и до сих пор воюя на востоке Украины. Поэтому Грибаускайте призывает — пока Кремль не изменит свою агрессивную политику по крайней мене на Украине, санкции в отношении России отменять нельзя. Но Сквернялис, который сомневается в пользе такой позиции Литвы, предлагает возобновить диалог с Кремлем и работу межправительственной комиссии России и Литвы.

«Мы, наверное, единственная страна в ЕС, у которой нет с Россией никаких контактов, ни на политическом уровне, ни на уровне вице-министров. Мы обязаны завязать контакты пусть даже не на самом высшем уровне», — сказал премьер 4 января в эфире программы «Панорама».

По словам премьера, этот диалог может охватывать такие сферы, как транспорт, экономика, энергетика, просвещение и культура, но между тем Литва не откажется от позиции по Украине и аннексии Крыма.

«Двусторонние политические контакты высшего уровня могут происходить со странами, демонстрирующими дружелюбное отношение», — ответила на это Грибаускайте, добавив, что «было бы наивно полагать, что с этой страной (Россией) возможны экономические отношения, абстрагированные от политики».

Министр иностранных дел Линас Линкявичюс напомнил, что последнее заседание проходило в Литве в октябре 2011 года, после этого российская сторона отложила заседание, и оно не состоялось. По словам Линкявичюса, сейчас нет предпосылок для возобновления работы межправительственной комиссии. Премьер остался недоволен такой позицией министра. Ее Сквернялис в январе прокомментировал следующим образом: «Министр иностранных дел иногда думает, что он не член правительства, но он в первую очередь член правительства».

Но работа межправительственной комиссии Литвы и России застыла на месте еще задолго до аннексии Крыма. Тогда Москва потребовала не проверять поезда, которые идут транзитом через Литву в Калининград, а контролируемый Кремлем газовый монополист «Газпром» наказал Литву самыми высокими ценами на газ в регионе и во всем ЕС, Литве «предлагалось» отказаться и от строительства терминала СПГ.

Бывший посол ЕС в России Вигаудас Ушацкас совсем по-другому оценивает высказывания первых лиц государства по вопросам внешней политики. По его мнению, это вызывает суматоху в головах литовцев.

«Мы не можем отправлять двусмысленные сигналы жителям Литвы, которые приводят к хаосу в их головах — непонятно, что нужно делать — дружить с Россией, обниматься с ней или рыть линию фронта?» — говорит бывший посол ЕС в России.

Но Ушацкас, который считается потенциальным кандидатом на пост президента, согласен с некоторыми высказываниями Сквернялиса.

«Я считаю, что можно начать с уровня вице-министров — должен быть их контакт, встречи. Необязательно в Москве, необязательно в Вильнюсе. Есть разные встречи Совета Европы, организаций, просто для того, чтобы был отправлен сигнал, что мы не закрылись, что мы так же, как и ЕС, поддерживаем минимальную связь, но не обнимаемся, не отказываемся от поддержки Украины и так далее», — сказал Ушацкас.

Слова бывшего посла о том, что разные мнения первых лиц государства перемешались в головах жителей, подтвердили и общественные опросы. В январе в ходе опроса, проведенного агентством RAIT, выяснилось, что 52% респондентов согласны с премьером, что Литве стоит возобновить контакты с Россией, 25% были несогласны, у 22% не было своего мнения.

Но почти в то же самое время опрос, проведенный Vilmorus по заказу консерваторов, показал, что 34,4% опрошенных считают, что Литве надо развивать отношения с Россией, даже если это навредит безопасности Литвы, 37,8% были против, у 22,8% не было мнения по этому вопросу, еще 5% отказались отвечать.

Еще одно исследование, проведенное в декабре министерством иностранных дел, показало, что абсолютное большинство — 65% респондентов — считает Россию самой недружелюбной страной, которая вызывает наибольшую угрозу для Литвы. За Россией в этом списке следует Белоруссия, которую негативно оценивают 18% респондентов.

Политологи критически оценивают речи Сквернялиса о восстановлении отношений с Россией, называют их безответственными, которые могут разом перечеркнуть все усилия Литвы, направленные на то, чтобы доказать миру, что агрессивная политика Кремля несет угрозу не только Литве. Также политологи убеждены, что это начало предвыборных речей премьера, который в качестве своего «конька» выбрал тему России.

«Нужно понимать, что такие разговоры — своеобразное желание Сквернялиса найти определенное различие между собой и президентом и потенциально создать такую предвыборную базу. Похоже, что Сквернялис нашел эту разницу в позициях по России», — комментирует преподаватель Института международных отношений и политики Вильнюсского университета доктор Нериюс Малюкявичюс.

«Если это основано на его желании получить поддержку на предстоящих президентских выборах или так сохранить нынешний авторитет, престиж в государстве, то тогда это очень дешевый и очень вредный способ, потому что он отчасти перечеркивает те усилия, которые прилагают другие главы государства, последовательно стремясь объяснить, какие угрозы вызывает Россия», — сказал профессор Института международных отношений и политики Вильнюсского университета доктор Томас Янелюнас».

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