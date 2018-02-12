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«Североамериканский тупик» для США и «плавающий» отдых: Радио REGNUM

Политика

Почтовый адрес посольства США в Москве могут изменить в ответ на переименование в Вашингтоне площади, на которой располагается посольство России

«Североамериканский тупик» для США и «плавающий» отдых: Радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM
Радио REGNUM

Москва, 12 февраля 2018, 14:00 — REGNUM  

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regnum author Радио REGNUM
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