«Североамериканский тупик» для США и «плавающий» отдых: Радио REGNUM

Москва, 12 февраля 2018, 14:00 — REGNUM
- «Североамериканский тупик»: в феврале посольство США в Москве может изменить адрес;
- Право на ограничение: мобильные приложения хотят зачистить от пиратов;
- «Плавающий» отдых: в России задумались о гибком графике школьных каникул;
- Живут не по средствам: Чайка потребовал проверить расходы дагестанских чиновников;
- Курсы валют: рубль оказался под влиянием мощных факторов.
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