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В Молдавии начинают штрафовать за российские новости

Политика

Закон о запрете российских новостей в республике вступил в силу

В Молдавии начинают штрафовать за российские новости
Josh Janssen
Свобода слова

Кишинёв, 12 февраля 2018, 12:27 — REGNUM  В Молдавии 12 февраля вступил в силу закон, запрещающий ретрансляцию российских новостей и информационно-аналитических программ. Как передает корреспондент ИА REGNUM, телеканалам было дано 30 дней для приведения своей деятельности в соответствие с новыми аудиовизуальными нормами.

Теперь за нарушение закона предусмотрены санкции от штрафов (от $2 тыс. до $5 тыс.) до отзыва лицензии у вещателя.

Закон о запрете российских новостных и информационно-аналитических телепрограмм парламент Молдавии принял в конце декабря. 10 января спикер парламента Молдавии Андриан Канду подписал закон вместо президента Игоря Додона, который отказался это делать.

Госдума в ответ приняла заявление с осуждением дискриминации российских СМИ в Молдавии. Молдавский парламент в ответ принял встречное заявление, в котором обвинил Москву в «пропагандистских атаках» и вмешательстве в молдавскую политику.

Стоит отметить, что ретрансляцией российского «Первого канала» в Молдавии на протяжении многих лет занимается медиахолдинг лидера правящей Демпартии Молдавии Владимира Плахотнюка. Решение о запрете российских новостей в Молдавии появилось после того, как в России на Плахотнюка завели уголовное дело по обвинению в подготовке заказного убийства и объявили его в розыск.

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Запрет российского телевидения в Молдавии

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