Еврокомиссар: с банковской тайной в Евросоюзе покончено

Париж, , 12:26 — REGNUM В пяти странах, частично или полностью принявших законы Евросоюза, больше не существует такого понятия, как банковская тайна. Все операции со счетами отныне могут проконтролировать налоговые органы, заявил 12 февраля еврокомиссар по экономике и финансам Пьер Московиси в эфире телеканала France2.

«С банковской тайной в Европе покончено. Если кто-то владеет счетом в Швейцарии, происходит автоматический обмен информацией, то есть мы об этом сразу узнаем», — сказал Московиси.

Он добавил, что к соглашению об обмене информацией о банковских операциях присоединились Швейцария, Лихтенштейн, Сан-Марино, Андорра и Монако.

Напомним, расширение списка передаваемых сведений о доходах налогоплательщиков Евросоюза было одобрено советом министров экономики и финансов стран Евросоюза (Экофин). В соответствии с принятым решением, налоговые органы стран союза обеспечивают автоматический обмен данными со второй половины 2017 года. Перечень данных включает сведения о процентах, дивидендах, выручке от продажи финансовых активов, а также сведения об остатках на счетах.

В феврале 2018 года Московиси уже сообщал, что, несмотря на отсутствие европейских стран в одобренном ЕС в начале года «черном списке» налоговых гаваней, в пределах Евросоюза всё еще существуют «черные дыры» в сфере налогового администрирования.

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