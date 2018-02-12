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Законопроект о безопасности Крымского моста внесен в Госдуму

Политика

Росгвардия получает новые полномочия

Законопроект о безопасности Крымского моста внесен в Госдуму
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Росгвардия

Москва, 12 февраля 2018, 12:19 — REGNUM  Законопроект об обеспечении безопасности Крымского моста внесло в Госдуму правительство РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 12 февраля.

Росгвардия получит полномочия по доставке судов и физических лиц за совершение административных правонарушений на акваториях водных объектов в запретных для плавания и временно опасных для плавания районах.

При этом хранение, содержание, обеспечение безопасной стоянки и возврат задержанных или арестованных судов, возмещение владельцам объектов инфраструктуры портов расходов, связанных с хранением судна и обеспечением жизнедеятельности его экипажа, будет осуществляться с учетом требований постановления правительства РФ.

Законопроект вносится для повышения эффективности деятельности войск национальной гвардии по обеспечению безопасности транспортного перехода через Керченский пролив, электросетевого энергомоста Российская Федерация — полуостров Крым и магистрального газопровода Краснодарский край — Крым со стороны водного пространства.

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