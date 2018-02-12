Понедельник, 12 Февраля 2018 года
18:00:15 МСК

Последствия «лагерей смерти» и нападения Японии на Россию: Радио REGNUM

Политика

О чешском скандале из-за «лагерей смерти» и причинах русско-японской войны

Последствия «лагерей смерти» и нападения Японии на Россию: Радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM
Радио REGNUM

Москва, 12 февраля 2018, 11:00 — REGNUM  

Читайте ранее в этом сюжете: Белоруссия считает РФ виноватой, США вооружились против неё: Радио REGNUM

Читайте развитие сюжета: «Североамериканский тупик» для США и «плавающий» отдых: Радио REGNUM

regnum author Радио REGNUM
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Радио REGNUM

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить