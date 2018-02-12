Последствия «лагерей смерти» и нападения Японии на Россию: Радио REGNUM

Москва, 12 февраля 2018, 11:00 — REGNUM
- Тревожные симптомы: Чехия включается в скандал вокруг «лагерей смерти»;
- «Непобедимые»: зачем Япония напала на Россию;
- Сколько стоит негатив: русофобская истерия литовских СМИ;
- Неутешительные выводы: как «Оливковая ветвь» гнётся под тяжестью курдского сопротивления.
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