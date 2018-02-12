Лавров: РФ «сделает выводы» из поставок США летального оружия Украине

Москва, , 08:06 — REGNUM Россия «сделает выводы» из передачи американской стороной Киеву летального оружия, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров телеканалу «Россия-1». Стенограмма интервью министра опубликована 11 февраля пресс-службой МИД России.

Отвечая на вопрос о причинах молчания ЕС в ответ на поставки американского оружия на Украину, министр иностранных дел РФ заявил, что ЕС «негромко и непублично возражает» против таких поставок.

«Мы не можем запретить американцам поставлять что-либо куда-либо, но выводы, конечно, мы будем делать. То, что на это пристально смотрят представители Донецка и Луганска, у которых есть возможности постоять за себя, это тоже объективный факт. Я думаю, что это также нужно иметь в виду», — цитирует пресс-служба слова министра.

Также Сергей Лавров отметил, что США пытаются подключить к снабжению Киева оружием те страны, которые отмечены русофобскими тенденциями? — Прибалтику и Польшу.

«По нашим данным, крупные, солидные европейские государства прекрасно понимают опасность подобных действий и пытаются образумить своих соседей, потому что американцы вместе с канадцами уже занялись этими поставками», — добавил Лавров.

Кроме того, по словам главы российского МИД, сторона, сделавшая первый шаг по слому Минских договоренностей, «совершит колоссальную ошибку». Киевские власти находятся в одном шаге от этой ошибки, если они окончательно примут закон о реинтеграции, который сейчас у них прошел второе чтение, добавил Сергей Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля в эфире радио «Голос Америки» министр обороны Украины генерал армии Степан Полторак заявил, что американские инструкторы уже обучают украинских военных правильно пользоваться противотанковыми комплексами Javelin. Поставка Украине американских ПТРК произойдет в ближайшее время.

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По словам Полторака, наличие у вооруженных сил Украины современных противотанковых комплексов станет мощным сдерживающим фактором в отношении Москвы.

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