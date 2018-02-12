Белоруссия считает РФ виноватой, США вооружились против неё: Радио REGNUM

Москва, 12 февраля 2018, 08:00 — REGNUM
- Найти виновного: Белоруссия считает Россию источником своих проблем;
- «Идеальное оружие»: США вооружились против российских субмарин;
- Трагедия: пассажирский самолёт Ан-148 потерпел крушение;
- Была и есть: Порошенко рассказал о главной проблеме Украины;
- Работать с нарушением законов: Госдума разрешает санируемым банкам открывать счета и депозиты.
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