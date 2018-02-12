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Белоруссия считает РФ виноватой, США вооружились против неё: Радио REGNUM

Политика

Белоруссия источником своих проблем в нефтепереработке считает Россию, а США «вооружаются» беспилотным кораблём «Морской охотник», способным отслеживать бесшумные субмарины РФ и КНР

Белоруссия считает РФ виноватой, США вооружились против неё: Радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM
Радио REGNUM

Москва, 12 февраля 2018, 08:00 — REGNUM  

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regnum author Радио REGNUM
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