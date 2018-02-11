Скандальное увольнение и громкие дела: неделя в Прикамье

Пермь, , 12:55 — REGNUM Неделя в Пермском крае началась с громкого задержания. 5 февраля в администрации региона был задержан экс-депутат и бывший совладелец «Экопромбанка» Владимир Н., который пришёл на встречу с губернатором. 7 февраля ему избрали меру пресечения, и в этот же день коллегия по судебным делам отменила приговор по громкому делу в отношении экс-министра связи Прикамья Евгения Б. Скандал, разразившийся вокруг использования медкарт вместо туалетной бумаги, завершился отставкой главврача районной больницы. Рост заболеваемости гриппом и ОРВИ привёл к тому, что на карантин закрыли школы в ряде районов и все образовательные учреждения Перми.

Главврач в отставке

После того, как уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков огласил результаты своего визита в Кочевскую районную больницу, главный врач этого лечебного учреждения подала в отставку с формулировкой «по собственному желанию». А минздрав региона одобрил ее заявление об увольнении. Перед этим омбудсмен заявил, что в больнице выявил несколько нарушений. Вопиющим фактом он назвал использование медицинских документов с персональными данными пациентов вместо туалетной бумаги. Кроме того, он сообщил, что пожилой женщине с тяжёлой травмой головы было отказано в госпитализации якобы из-за отсутствия свободных мест. Однако во время визита Миков насчитал как минимум четыре свободных койки.

Между тем теперь уже экс-главный врач утверждает, что медицинские карты оказались в туалете по ошибке, а её увольнение никак не связано с этим инцидентом. Сейчас она работает врачом-рентгенологом.

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Громкие задержание и отмена приговора

5 февраля в здании краевой администрации был задержан экс-депутат Заксобрания региона и бывший совладелец «Экопромбанка» Владимир Н. Он подозревается в крупном мошенничестве, совершённом группой лиц. Силовики заинтересовались выводом крупной суммы денег из кредитного учреждения.

7 февраля в Пермском краевом суде решались вопросы по двум резонансным делам: мере пресечения для Владимира Н. и апелляция экс-министра связи края, которого суд первой инстанции признал виновным в резонансном коррупционном преступлении.

Следствие настаивало на заключении Н. под стражу. Его адвокат просил о домашнем аресте или залоге в 5 млн рублей. В итоге судья частично удовлетворил требования стороны защиты, установив залог в 20 млн рублей.

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Также краевой суд отменил приговор Ленинского районного суда Перми в отношении бывшего министра связи Пермского края Евгения Б. и отправил уголовное дело на рассмотрение в этот же суд, но в ином составе судей. Отменили и меру пресечения для бывшего высокопоставленного чиновника. Вместо заключения под стражей он находится теперь под подпиской о невыезде.

По версии силовиков, теперь уже экс-министр стал соучастником громкого коррупционного скандала, возникшего вокруг хищения бюджетных денег, предназначенных для строительства МФЦ. Речь шла о сумме более 26 млн рублей. Экс-министр был задержан летом 2016 года. В рамках расследования уголовного дела о мошенничестве провели обыски и обнаружили оружие, что стало основанием для возбуждения очередного уголовного дела.

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Вынужденные каникулы

В Перми с 9 по 17 февраля во всех школах, ссузах и учреждениях дополнительного образования введён карантин из-за эпидемии гриппа и ОРВИ. По данным надзорного ведомства, с 29 января по 4 февраля эпидпорог среди населения превышен на 33,7%, в том числе среди школьников — на 36%. За 5—7 февраля продолжается рост случаев заболевания. Ежедневный пороговый уровень превышен в два-три раза, что создаёт угрозу дальнейшего массового распространения детских коллективах.

Стоит отметить, что из-за роста заболеваемости школьники атаковали инстаграм губернатора Максима Решетникова. Пост о впечатлениях от спектакля в Театре-Театре был прерван вопросами о том, когда же наконец школы закроют на карантин.

Действия школьников оценила министр образования Пермского края Раиса Кассина, оставив запись на своей страницу в соцсетях:

«На этой неделе прошёл настоящий флешмоб… Не знаю, договаривались ли заранее или же это коллективное мышление наших школьников, но сработали дружно. Заставили посмеяться не только местных чиновников, но и федеральных…».

По её словам, просить дополнительные каникулы — абсолютно бесперспективная затея, но «за саму задумку и активность — 5 баллов». Вместе с тем пусть вынужденные, но каникулы всё же состоятся. По рекомендации Роспотребнадзора городские чиновники ввели карантин в пермских школах.

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