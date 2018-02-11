Почему круизы не идут в русское Заполярье?

Александр Шимберг, , 09:56 — REGNUM

Волна интереса ко всему северному существует не только в России. У нас Арктика развивается и с помощью нефтегазового комплекса, и по линии Министерства обороны, и транспортная отрасль вносит свой немалый вклад. Для европейских стран арктические регионы представляют интерес прежде всего из-за нетронутой дикой природы, потому что ее не так много осталось в нетронутом виде, особенно в Северной Европе.

Развивается и сегмент морских путешествий в Арктической зоне. Вызывают интерес туристов морские круизы по Северной Европе, по северному побережью Норвегии и к Шпицбергену. В круизе можно с комфортом путешествовать по холодным морям, наслаждаясь суровой красотой Севера через иллюминатор или с палубы современного лайнера. Отдельный сегмент путешественников предпочитает дойти до Северного полюса на ледоколе, чтобы увидеть, как ломаются полярные льды и разгуливают белые медведи.

Увеличение интереса к Арктике чувствуют круизные компании — ряд из них заказал суда арктического класса специально для путешествий по северным морям. Наиболее активно занимает этот сегмент рынка Poseidon Expeditions, также заявили о своих планах с 2019—2020 годов о выходе на маршруты Aurora Expedition и Hurtigruten. Строят суда ледового класса и другие круизные компании — Ponant, SunStone Ships, Crystal Cruises, Oceanwide Expeditions и Lindblad Expeditions.

Читайте также: Норвежские круизы пройдут через Мурманск

С одной стороны, туристов интересует и загадочная Россия с её бескрайними просторами и природой и, конечно, не только Баренцево море, но и Белое, с Архангельском и жемчужиной Белого моря — Соловецким монастырем. С другой стороны, в последние несколько лет упало количество заходов в Мурманск и Архангельск, значит, интерес не так и велик, или в чем-то другом причина?

Если обратиться к статистике, то в 2015 году было 15 судозаходов в Мурманский порт, в 2016-м — 6, в этом ожидают тоже 6 круизных судов. И это несмотря на проведенную реконструкцию причала для швартовки лайнеров, реконструкцию Морского вокзала и создание пункта пропуска пассажиров. Также с 2016 года решением правительства России на города Мурманск и Архангельск распространен режим безвизового нахождения туристов в течении 72 часов в составе организованной группы на территории РФ. То есть инфраструктура подготовлена, условия созданы, а роста судозаходов пока нет.

Причина здесь не одна, а несколько. Дело в том, что несмотря на интерес к арктическим круизам, в сравнении с другими типовыми круизными маршрутами этот рынок достаточно мал, в том числе из-за стоимости туров. Минимальные цены на 15-дневный круиз начинаются почти с 7 тысяч евро. Стоимость круизов по Балтике, Средиземноморью или Карибам начинается с гораздо меньших цифр.

Следующая причина — паспортно-визовая. Несмотря на введение правила 72-х часов, суда не успевают зайти за это время и в Мурманск, и в Архангельск, и на Соловки, и пассажирам всё равно потребуется виза. А европейские туристы уже почти отвыкли от паспортов, ведь во всей Северной Европе, кроме России, им никакие визы не нужны и проще взять круиз без России и посмотреть Шпицберген и Лофотенские острова, зайти на Нордкап.

Кроме всего вышесказанного, нельзя не отметить, что круиз — это сложный туристический продукт, и посещение каждого пункта должно быть тщательно проработано вместе с круизной линией и зарубежными туроператорами. В пунктах захода должна быть предложена разнообразная туристическая программа, а если говорить про Мурманск, основные достопримечательности региона — это природные, и до них надо ехать достаточно продолжительное время, которого у круизного туриста нет. В самом городе, кроме обзорной экскурсии по городу с посещением памятных мест, трудно чем-то заинтересовать искушенного туриста.

Ну, а почему произошло падение с 2015 года? Просто в 2015 году был дополнительный спрос на походы на Северный полюс, потому что Атомфлот планировал прекратить круизы на полюс из-за увеличения грузопотока по Северному морскому пути, но потом изменил свое решение. А сейчас, несмотря на то, что грузопоток на Севморпути еще вырос и даже превзошел советские рекорды, круизы на полюс продолжаются, хоть и не в таком количестве, как в 2015 году.

Развитие круизного арктического туризма и увеличение заходов пассажирских судов в российские порты может произойти в ближайшие годы, и северные порты смогут принимать большее количество судов, но должны быть более тщательно отработаны вопросы взаимодействия с круизными линиями и туристическими операторами. Наши туроператоры должны предложить продукт, который заинтересует потребителя из Европы, Америки и Азии (из которой туристов с каждым годом становится все больше), чтобы он покупал круиз по Северной Европе, если в нём обязательно есть посещение Русской Арктики на Земле Франца-Иосифа или Соловецкого монастыря, как на Балтике покупают круизы, где обязателен заход в Санкт-Петербург.