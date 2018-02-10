Британский таблоид обеспокоен «новой военной игрушкой России»

Лондон, , 19:50 — REGNUM Британское издание Daily Express обнародовало материалы, согласно которым у Российской Федерации якобы есть новое «секретное оружие». Автор статьи отмечает, что речь идет о «новой военной игрушке» президента РФ Владимира Путина самолете Су-57.

«Путин испытывает новое секретное оружие: страх войны с Россией растет из-за выпуска нового стелс-истребителя», — говорится в публикации таблоида.

Журналист отмечает, что самолет Су-57, который уже в 2018 г. окажется в распоряжении Вооруженных сил (ВС) России, был представлен всего через несколько часов после появления доклада Мюнхенской конференции по безопасности.

По словам автора статьи, новое воздушное судно обладает улучшенным комплексом радиоэлектронного оборудования, а также оснащено «невероятно мощным радаром».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2017 г. в Минобороны РФ сообщили, что истребитель пятого поколения Т-50 (Су-57), оснащенный новым двигателем, совершил первый полет.

По данным ведомства, российский истребитель пятого поколения с двигателем 2-го этапа поднялся в воздух с аэродрома в ЛИИ им. М. М. Громова. Полет прошел штатно в соответствии с условиями полетного задания.

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