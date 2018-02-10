Die Welt: Россия или ЕС – за кем останутся Западные Балканы?

Берлин, , 14:04 — REGNUM Можно много спорить относительно того, правильно ли было в 2003 году обещать западно-балканским государствам членство в ЕС. Однако с сегодняшней точки зрения, совершенно очевидно, что это было ошибкой, считает обозреватель Die Welt Кристоф Б. Шильтц.

Тогда были другие времена, Евросоюз был полон сил и признавал лишь один лозунг: «экспорт стабильности в результате расширения». И в этом, по мнению журналиста, и заключалось главное заблуждение Брюсселя.

Соседние с ЕС государства было необходимо привести на путь демократических реформ намного раньше, начав с интеллигентных форм ассоциации, а также экономической кооперации, к примеру, посредством «таможенного союза плюс».

Однако, эти времена прошли. И обещание о членстве, данное тогда, сегодня уже повторять нельзя, полагает Шильтц. Нельзя, хотя бы по той причине, что это привело бы к беспорядкам во многих государствах Западных Балкан и послужило бы поводом к распространению легенд о предательстве со стороны ЕС. Чтобы этого избежать, Еврокомиссия, 15 лет спустя, решает придать новый импульс процессу вступления Западных Балкан.

Сегодня очень велика вероятность того, что западно-балканские страны могут стать членами ЕС, так и не достигнув при этом необходимой зрелости. Кроме того, соотношение сил в регионе сейчас не таково, чтобы решение относительно будущего этих государств принимал один Брюссель.

Западные Балканы являются привлекательным в геостратегическом и экономическом плане регионом. Свое влияние там вот уже на протяжении нескольких лет расширяют Россия, Турция, Китай, Саудовская Аравия и Катар. И европейцы в отправлении своей политики в регионе вынуждены с этими государствами считаться.

Россия является благословенной страной для многих сербов, в Косово в последнее время активнее работает Турция, а Китай строит там важные автострады. И вот, свои усилия по вовлечению региона в свою орбиту влияния активизирует и ЕС.

И все же, со стороны Еврокомиссии неуместно обещать Сербии и Черногории вступление в эту организацию к 2025 году, подчеркивает обозреватель Die Welt. Эта дата является лишь «приблизительной» и должна рассматриваться в качестве «поощрения». Иными словами, за данным обещанием скрывается примерно следующее: если вы не проведете достаточно реформ, то переговорный процесс может затянуться намного дольше.

А что же если этот срок не будет соблюден? В этом случае как в Сербии, так и в Черногории могут произойти крупные беспорядки, а уже из этого может разгореться и более обширный конфликт в регионе, предупреждает Кристоф Б. Шильтц.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, во вторник, 6 февраля Брюссель объявил о запуске новой целевой программы финансовой поддержки западно-балканских государств, претендующих на членство в Евросоюзе. Таким образом Евросоюз намерен стимулировать начало переговорного процесса о вступлении сразу шести новых членов.