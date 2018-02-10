Израиль: Система ПВО Сирии сбила израильский военный самолет

Тель-Авив, , 10:14 — REGNUM Армия обороны Израиля подтвердила информацию о том, что сирийские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили один боевой самолет ВВС Израиля. Соответствующее сообщение было опубликовано сегодня, 10 февраля, в официальном аккаунте в Twitter армейской пресс-службой.

«Зенитные ракеты были выпущены по самолётам ВВС Израиля. Пилоты одного из них покинули машину. Они приземлились на израильской территории и доставлены в госпиталь для лечения», — сказано в сообщении.

Ранее израильские ВВС подтвердили информацию, что один из их боевых самолетов рухнул на севере Израиля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сперва израильская армия сообщила о том, что сбила иранский беспилотный летальный аппарат (БПЛА), который якобы вторгся на израильскую территорию. Также израильские военные сообщили, что нанесли авиаудары по позициям иранских войск на территории Сирии.

Затем сирийское агентство SANA со ссылкой на военных сообщило, что ПВО Сирии смогли сбить несколько израильских самолетов, бомбивших военную базу в центральной части Арабской Республики.

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