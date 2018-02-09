В Македонии не будут проводить референдум по вопросу членства в НАТО

Скопье, , 20:35 — REGNUM Власти Македонии не планируют выносить на референдум вопрос о возможном вступлении страны в НАТО. Об этом заявил национальный координатор по подготовке Македонии к членству в Североатлантическом альянсе Стево Пендаровский.

По его словам, речь идёт о «вхождении в международную организацию, но не союз с другими государствами», и потому возможное принятие Македонии в НАТО не будет касаться положений конституции страны, которые регламентируют процедуру вступления в межгосударственные союзы.

Отметим, что руководствуясь аналогичной аргументацией, в минувшем году власти Черногории на фоне массовых акций протеста привели страну в НАТО, не заручившись поддержкой населения, в котором наблюдался серьёзный раскол по данному вопросу.

Вместе с тем, по утверждению Пендаровского, «нигде в мире нет столь высокого уровня поддержки НАТО, как в Македонии». Он признал, что в последние годы доля сторонников членства в НАТО среди жителей страны упала, однако причиной этого назвал «истеричную кампанию против альянса, проводившуюся прежней властью».

Напомним, должность национального координатора по вступлению в НАТО была вновь учреждена в Македонии после смены власти, осенью 2017 года. Такая должность уже была в республике с 2006 по 2009 год, однако после саммита НАТО в Бухаресте в 2008 году, на котором Греция блокировала приглашение страны к членству в альянсе, она была отменена.

Новые власти Македонии в 2017 году активизировали переговоры с Афинами об урегулировании спора вокруг слова «Македония» в названии страны, и рассчитывают в ближайшее время серьёзно продвинуться на пути интеграции как в НАТО, так и в Европейский союз.

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