Столицу Универсиады-2019 спасают от «градостроительного извращения»

Красноярск, , 16:06 — REGNUM Строительство десятков многоэтажных жилых домов в Красноярске находится под большим вопросом. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 9 февраля, в мэрии Красноярска, глава города Сергей Ерёмин отозвал разрешения на строительство 39 жилых домов.

Многоэтажки могли появиться в Свердловском (жилые районы «Цветущий лог» и «Тихие зори») и в Ленинском (жилой район «Черёмушки») районах Красноярска. При этом в мэрии отметили, что горожане от этого решения не пострадают, так как договоры долевого участия не заключались и возведение объектов ещё не началось.

«Строители планировали на этих территориях высотную точечную застройку — 21—27 этажей. Во-первых, эта стена высоток ещё больше усугубила бы ситуацию с экологией, ухудшив продуваемость. Во-вторых, в таких районах люди страдают от отсутствия детсадов, школ, парковочных мест, нормальных детских площадок. Выход, который я вижу в данной ситуации, — отозвать разрешения на строительство. Департамент градостроительства должен провести тщательный анализ документации, но моё решение однозначно — допускать хаотичной высотной застройки в Красноярске нельзя», — заявил Сергей Ерёмин.

Городские власти подчёркивают, что в начале 2018 года вступило в силу решение суда, согласно которому запрещается выдавать разрешительные документы на объекты, расположенные в двух обозначенных территориальных зонах:

«Согласно выводам суда, это является нарушением градостроительного законодательства. Такие разрешения подлежат отмене».

При этом в мэрии утверждают, что несколько разрешений было выдано на земельные участки, регламент использования которых не предусматривает размещение многоквартирников. В связи с этим департамент градостроительства получил замечание от надзорных органов.

Отменённые разрешения будут подвергнуты тщательному анализу, резюмировали в мэрии.

Как передаёт красноярский портал «Дела.ру», комментируя своё решение, Сергей Ерёмин назвал отменённые планы «градостроительным извращением» и «плевком в лица красноярцев». Он заявил, что «каменные жилые небоскребы» в Тихих зорях «закупорили бы воздушный вход в Красноярск от Енисея до самых наших отрогов Саян», и пообещал, если придётся, судиться с застройщиками «до синего дыма».

Между тем, по словам председателя общественного экологического движения «Чистый край» Евгения Ходоса, чтобы понять, насколько серьёзно данные дома повлияли бы на экологическую ситуацию в Красноярске, нужно более детально разобраться в этой ситуации. Нужно понять, на основании чего всё-таки отозваны разрешения на строительство.

«Однако я могу сказать, что мы уже ранее обращались в администрацию города и в правительство края, это отражено и в резолюции митингов «За чистое небо», что при любой высотной застройке необходимо проводить экологическую экспертизу, которая будет, как минимум, охватывать вопросы продуваемости. При экспертизе будет выдаваться решение: ухудшает или нет каждое конкретное строительство продуваемость в городе», — отметил собеседник ИА REGNUM.

По словам Евгения Ходоса, за последние 10 лет в Красноярске застроили несколько районов:

«Ряд экспертов сходятся во мнении, что эта застройка препятствует продуваемости города. То есть поток ветров, который шёл непосредственно с севера-запада, он сейчас в город не заходит. И, по моему мнению, дальнейшая высотная застройка действительно может усугубить экологическую ситуацию».

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, экологическая ситуация в Красноярском крае и в Красноярске в частности действительно является непростой. А по мнению горожан — и вовсе катастрофической. В 2017 году столица края прожила в режиме «чёрного неба» 43,5 дня (в 2016 году — 58 дней).

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Режимом «чёрного неба» в Красноярске называют периоды, когда объявляются неблагоприятные метеоусловия (НМУ). Над городом нависает густой смог, который, по мнению жителей, крайне негативно влияет на их здоровье. В прошлом году горожане дважды выходили на митинги «За чистое небо» (около 2,7 тыс. человек). Евгений Ходос напомнил, что на апрель 2018 года запланирован третий митинг, результат которого напрямую будет зависеть от количества присоединившихся к акции протеста.

То, что экологическая ситуация в Красноярском крае и в Красноярске является острой, признал и президент РФ Владимир Путин, посетивший регион 7 февраля. В ходе своего визита глава государства провёл совещание по подготовке к Универсиаде, которая пройдёт в Красноярске в марте 2019 года. Также Путин провел совещание по проблемам экологии. О выводах, которые были сделаны на совещаниях, читайте в материале ИА REGNUM «Что сказал Красноярску Владимир Путин и что Красноярск услышал».

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Напомним, XXIX Всемирная зимняя Универсиада в Красноярске состоится со 2 по 12 марта 2019 года. Участники Игр разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта. Сейчас город находится в стадии активной подготовки к грядущему спортивному событию. За счёт бюджетных ассигнований осуществляется финансирование 30 объектов Универсиады из 34 на общую сумму порядка 46 миллиардов рублей, в том числе за счёт средств федерального бюджета — 31 миллиард рублей, за счёт краевого бюджета — около 15 млрд рублей.

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Справка: по данным Красноярскстата, в Красноярском крае в 2017 году ввели в эксплуатацию 17,8 тыс. квартир общей площадью 1042,9 тыс. кв. метров. Это на 24,1% меньше, чем в 2016 году, когда было введено 1373,8 тыс. кв. метров. Снижение объемов жилищного строительства произошло как по юридическим лицам (на 28,7% относительного 2016 года), так и по индивидуальным застройщикам (на 7,3%). В 2017 году в общем объёме жилищного строительства доля жилья, введенного в эксплуатацию населением, составила 26,3% (в 2016 году — 21,5%).

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