О запрете для ГИБДД: «Судьи — такие же люди, а ПДД едины»

Оренбург, , 16:32 — REGNUM Приказ МВД, по которому инспекторы ДПС не будут отстранять от вождения нетрезвых судей, направлять их на медосвидетельствование и привлекать к ответственности за нарушения, вызвал неоднозначную реакцию общества. Оренбургский активист-общественник видит в нововведении дискриминацию общества притом, что правила дорожного движения едины для всех автовладельцев. Адвокат Владимир Тишин в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM отметил, что у судей есть масса других привилегий, но на то они и судьи. Они выносят решения, приговоры — это ответственность и риск мести, и судьи должны быть под защитой.

«Закон для всех един. Судьи — такие же люди. На дороге самое главное — безопасность, а управляющий автомобилем в состоянии алкогольного опьянения — потенциальный преступник», — сказал лидер оренбургского отделения «В защиту человека труда» Владимир Данильчук.

Он выразил недоумение по поводу запрета для автоинспекторов и отметил, что у него новшество вызывает бурное эмоциональное возмущение:

«Получается, если судья пьян и за рулем, его должны отпустить. Может, ему еще сопровождение прикажут сделать!?».

Адвокат Владимир Тишин, со своей стороны, подчеркнул, что отбор кандидатов на должность судей проходит очень тщательно, судьи всё-таки люди, которые занимают особое положение в обществе и занимаются специфической деятельностью — от имени государства реализуют властные полномочиями, применяют меры государственного принуждения по отношению ко всем иным членам общества.

«Надо признать, что процент совершения судьями общеадминистративных и общеуголовных преступлений ничтожно мал. Защищаемый же институт независимости и судейского иммунитета имеет гораздо большую общественную ценность, чем единичная возможность отдельного судьи избежать ответственности. В свою очередь, орган реагирования 24 часа в сутки на сигналы от правоохранительных органов о нахождении судьи, например в пьяном виде за рулем, должен, наверное, существовать, например, при органе судейского сообщества субъекта, но это повод для дальнейшей дискуссии».

Напомним, что в России автоинспекторам запретили составлять протоколы на пьяных судей. В регламент работы ДПС внесены изменения. Ранее сотрудник ГИБДД обращался с судьей как рядовым водителем, теперь же протокол в отношении судьи составить нельзя. Инспектор вправе только составить рапорт и передать его руководителю, который передаст документ в надзорное ведомство.

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