В Праге открылся центр по изучению России имени Немцова

Прага, , 15:28 — REGNUM В Праге на философском факультете Карлова Университета открылся Академический центр Бориса Немцова по изучению России, при поддержке расположенного в Бонне Фонда Бориса Немцова. В четверг, 8 февраля, состоялась официальная церемония открытия центра, сообщает Deutsche Welle. На открытии выступили репортер русской редакции DW Жанна Немцова и декан философского факультета Карлова Университета Михаил Пуллман. Также в рамках мероприятия прошла свободная дискуссия на тему: «Образ будущего Центральной и Восточной Европы глазами молодежи».

Своей целью руководство нового Академического центра ставит курирование исследовательских проектов, организацию и проведение публичных лекций, конференций, а также летних школ, посвященных изучению России.

Центр очень многовекторный. Однако, по словам Жанны Немцовой, он будет заниматься исключительно гуманитарными исследованиями, связанными с Россией, и в первую очередь с российским обществом. Уже этим летом на базе нового центра откроется трехнедельная летняя школа социокультурных исследований и журналистики. К участию в школе будут приглашены 15 человек из России, а остальные участники будут иностранными.

С российской стороны Академический центр Бориса Немцова в Праге возглавит публицист Александр Морозов, с чешской — директор Института восточноевропейских исследований Марек Пржигода.

«Мы хотим, чтобы центр занял достойное место на карте славистских исследовательских центров Европы. И мы сделаем нашу работу хорошо», — заверил Александров Морозов.

Из каких источников центр будет финансироваться, Deutsche Welle не сообщает, но, по информации, проходившей ранее в чешских СМИ, деньги на данный Центр могут поступать от Михаила Ходорковского.