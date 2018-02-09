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Путин о санкциях: Западу это скоро надоест

Политика

Политика искусственных ограничений, по словам главы государства, ведёт только к убыткам

Путин о санкциях: Западу это скоро надоест
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Санкции

Москва, 9 февраля 2018, 15:09 — REGNUM  Политика введения санкций — это тупиковый путь, который не приводит к выгоде, а, напротив, ведёт к прямым убыткам. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

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По его словам, эту точку зрения разделяют и представители бизнес-кругов из других стран. В частности, глава государства напомнил о недавней встрече с представителями крупного французского бизнеса, а также разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

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«Мы позитивно относимся к тому, что можем сделать здесь не только с Францией, но и с другими странами по развитию наших деловых связей», — сказал президент.

Что касается новых ограничений со стороны Запада, Путин выразил надежду, что инициаторы санкций сами скоро поймут их непродуктивность и бесполезность.

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Путин доволен действием санкций на экономику России

«Думаю, что это [санкции] самим скоро надоест, тем, кто это делает, всё-таки надеюсь, что выйдем на какой-то путь нормальных отношений», — сказал президент РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, санкции против России были введены в 2014 году после того, как Крым вошёл в состав РФ. После начала гражданской войны на Украине они неоднократно расширялись. Москва неоднократно называла санкции контрпродуктивными и наносящими вред международной безопасности. Никаких политических результатов западные санкции их авторам не принесли: позиция России осталась неизменной.

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О новых санкциях минфин США заговорил после опубликованного ведомством «кремлёвского доклада», в который вошли 114 высокопоставленных российских чиновников и парламентариев. В документе упомянуто практически всё руководство страны, начиная с премьер-министра Дмитрия Медведева. Также в списке фигурируют 96 российских бизнесменов.

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Санкции ЕС и США против России и контрсанкции

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