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Молдавия идет за Украиной: «Украинцы нам говорят, вы что, хотите войны?»

Политика

Эпидемия «российской угрозы»

Молдавия идет за Украиной: «Украинцы нам говорят, вы что, хотите войны?»
Флаг Молдавии

Кишинёв, 9 февраля 2018, 14:45 — REGNUM  Вводя запрет на российские новости, власти Молдавии вдохновились опытом Украины. Об этом заявил в интервью телеканала Publika TV спикер парламента Молдавии Андриан Канду.

«Украинцы нам говорят, вы что, хотите войны? Хотите того же, что у нас с Крымом?» — рассказал Канду. После этого, по его словам, в Кишинёве «провели анализ» и решили принять меры против «российской пропаганды».

Канду уверен, что Россия представляет и военную угрозу для Молдавии.

«Всё, что происходит в Приднестровье — это всё вмешательство России. Армия, вооружения — российские», — сказал он.

Кишинёв, по его словам, неоднократно пытался нормализовать отношения с Россией, но «в ответ на протянутую руку мы получали пощечину».

«И потом мы сказали: хватит! Единственное, чего мы хотим, это взаимное уважение, практическое сотрудничество и признание того факта, что Республика Молдова — не рабское государство, как считают некоторые. У нас тоже есть достоинство и честь, и мы знаем, как защитить свои интересы», — подвел итог Канду.

ИА REGNUM напоминает, что парламент Молдавии 8 февраля утвердил декларацию, осуждающую Россию за «вмешательство» в молдавскую политику и «пропагандистские атаки» на Кишинёв. Декларация молдавского парламента стала ответом на заявление Госдумы РФ, осуждающее дискриминацию российских СМИ в Молдавии. Ранее молдавские власти запретили ретрансляцию российских новостных и информационно-аналитических программ.

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Запрет российского телевидения в Молдавии

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