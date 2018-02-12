«Оливковая ветвь» гнется под тяжестью курдского сопротивления

Анкара, , 05:12 — REGNUM Первые три недели турецкой операции «Оливковая ветвь» на севере Сирии показали серьезные трудности как военно-технического, так и политического характера, с которыми пришлось столкнуться турецким войскам вместе с их союзниками, а также тем, кто планировал завершить эту операцию быстро и с минимальными потерями. О противостоянии курдов и турецких военных на севере Сирии рассказывает военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян.

Информация, поступающая из зоны конфликта, довольно скудна, но даже на ее основе можно сделать несколько неутешительных для Турции выводов. Сопротивление курды оказывают крайне интенсивное. Ставка Турции на использование своей бронетехники в сочетании с пехотной поддержкой местных протурецких боевиков оказалась крайне низкоэффективной. Об этом говорит количество потерянной техники, оказавшейся в зоне поражения курдских ПТРК. Речь идет как о подбитых танках, так и бронетранспортерах и даже живой силе.

Но кроме военно-технических последствий, Турция рискует добиться нежелательного для себя укрепления взаимодействия между официальным Дамаском и курдским Африном. Вплоть до уже появляющихся слухов о возможном отказе курдов от идеи создания автономии на территории Сирии в случае поддержки их сопротивления военными структурами, подчиняющимися Башару Асаду. Ситуация усложняется, и вопрос о продолжении операции может стать слишком дорогим для турецких исполнителей.

О развитии обстановки на севере Сирии читайте в статье: Турция ожидаемо завязла в курдском Африне — что будет дальше?

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