НАТО усиливает командную структуру: опять виновата Россия

Берлин, , 14:27 — REGNUM НАТО усиливает курс на модернизацию и расширение своих командных структур. Не одну, а две новые штаб-квартиры планирует открыть Альянс в ближайшем будущем, и всё это в ответ на «агрессивную политику России», пишет немецкое издание Die Welt. Предполагается, что новые командные центры будут отвечать за осуществление быстрой транспортировки войск и вооружений.

Со ссылкой на секретный доклад НАТО немецкое издание сообщает, что военные чиновники Альянса выражают сомнения относительно того, смогут ли союзники адекватно и быстро реагировать на возможную неожиданную атаку со стороны России. Прежде всего, такой сценарий рассматривают восточные государства-члены Альянса.

В ходе политики разрядки произошли значительные сокращения организационной структуры НАТО: после окончания «холодной войны» штат сотрудников организации сократился с 22 000 человек до 6 800, а из трех десятков штабов, расположенных в разных точках мира, осталось всего 7.

Теперь НАТО снова держит курс на расширение. Руководство организации больше не считает существующую структуру достаточной для обеспечения безопасности европейских союзников.

Напомним, что ранее американский генерал Джозеф Данфорд заявил, что окрепшая и модернизирующая свой военный потенциал, в том числе и ядерный, Россия является самой большой угрозой в Европе. В целях сдерживания своего восточного соседа НАТО уже разместила несколько тысяч военнослужащих в Прибалтике и Польше.

«Нам нужна командная структура, которая может обеспечить необходимые войска в нужном месте, с необходимым оборудованием и в нужное время», — подчеркнул генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

Генсек также заявил, что и частный сектор ЕС должен поддерживать усилия союзников по укреплению командных структур. По словам норвежского политика, гражданская инфраструктура — дороги, железнодорожные пути и аэропорты — должна соответствовать военным требованиям.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первая новая штаб-квартира НАТО будет размещена на базе бундесвера в Германии, в Северном Рейне-Вестфалии. Вторая же новая штаб-квартира, по данным немецкого информационного агентства DPA, будет дислоцироваться в США. Это позволит обеспечить воздушные и морские перевозки между Северной Америкой и Европой через Атлантический океан.

Согласно информации, полученной из внутренних источников Альянса, даже несмотря на приверженность Германии политике укрепления командных структур, США не ослабит свои требования в отношении страны по достижению минимальной планки расходов на оборону в размере 2% от ВВП.

В текущем году ФРГ потратит на оборонные цели всего 1,24% от ВВП, учитывая, что в прошлом году эти расходы составили 1,22% от ВВП. Поэтому, несмотря на постоянное увеличение оборонного бюджета, маловероятно, что Германия достигнет хотя бы 1,3% к 2021 году. Эксперты объясняют это тем, что базовое значение ВВП Германии также увеличивается.

Других кандидатов для размещения новой штаб-квартиры НАТО пока не рассматривает. Официальное решение должно быть объявлено на встрече министров обороны НАТО уже на следующей неделе.