Владимир Путин пришёл на съезд промышленников: трансляция

Москва, 9 февраля 2018, 14:55 — REGNUM
Президент России Владимир Путин выступит 9 февраля на отчетно-выборном съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Глава государства также намерен провести отдельную встречу с бизнесменами и членами бюро РСПП.
Как ранее сообщал глава РСПП Александр Шохин, на закрытой встрече с президентом планируется обсудить ситуацию вокруг так называемого «кремлёвского списка»: в этом списке — 15 членов бюро РСПП, и стоит понять, нужны ли какие-то действия со стороны власти.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, съезд Российского союза промышленников и предпринимателей состоится в рамках XI Недели российского бизнеса, которая проходит в Москве с 5 по 9 февраля. Ежегодная Неделя российского бизнеса — это ключевое мероприятие, на котором обсуждаются и формируются предложения по актуальным направлениям взаимодействия государства и бизнеса.
Владимир Путин поприветствовал гостей съезда РСПП.
«Ваше объединение традиционно занимает конструктивную позицию по актуальным темам экономической повестки», — заявил президент.
«В конце января при непосредственно участии РСПП было подписано генеральное соглашение профсоюзов, правительства и работодателей, которое определяет основные направления развития трудовых отношений на три года», — напомнил он.
Президент подчеркнул, что в конце года приняты законы по развитию бизнеса, изменены правила налогообложения прибыли, определены параметры внешних займов, номинированных в иностранной валюте.
«Мы консультировались по вопросу (амнистии) со многими международными финансовыми организациями», — заявил Путин, затрагивая тему амнистии капиталов.
Путин подчеркнул огромную роль бизнеса в преодолении экономических трудностей и внешний ограничений, наложенных на Россию.
Он традиционно раскритиковал политику санкций, подчеркнув, что она приносит негативные последствия всем сторонам.
Путин подчеркнул, что «политика ограничений велась очень давно и всегда, по сути… поправка Джексона-Вэника была отменена и тут же был принят закон Магнитского — ещё до всех событий на Украине и в Крыму».
«Просто вот так с нами хотят работать».
«Наверное, это надоест самим тем, кто это делает, и мы выйдем на иные отношения».
Путин отметил, что в условиях формирования нового технологического уклада конкуренция на глобальном уровне будет обостряться.
«В ход могут пойти любые формы конкурентной борьбы. Очевидно, что санкционный вызов носит не конъюнктурный характер и сохранится на какую-то перспективу», — подчеркнул Путин.
Для России созданы условия для развития: благодаря макроэкономической устойчивости, низкой инфляции и приличному уровеню госрезервов, относительно низкому уровеню процентных ставок.
«Ключевым фактором роста является повышение эффективности национальной экономики», — заявил Путин.
Ведущая роль в этом отношении — у бизнеса. Российские власти продолжат устранять инфраструктурные ограничения и будут стимулировать инвестиционный климат.
Путин подчеркнул, что с удовольствием послушает оценки и мнения, высказываемые на съезде РСПП, и поблагодарил всех за внимание.
После выступления Путина слово взял Александр Шохин. Он подчеркнул, что ещё многое следует сделать в денежно-кредитной политике, но выразил мнение, что текущая политика — предсказуемость и низкий уровень инфляции, — даёт основания полагать, что ставки продолжат снижение.
Шохин указал, что в промышленной политике основной упор сделан на принцип внедрения наилучших доступных технологий. Это поспособствует как решению экономических проблем, так и модернизации экономики России.
Делегаты съезда выделили в качестве ключевой задачи на ближайшее будущее — радикальное сокращение внеплановых проверок бизнеса.
Обращаясь к Путину, Шохин указал, что замена штрафов на предупреждение стала хорошим началом, которую следует распространить на весь малый бизнес.
Сформирован уже целый перечень задач по снятию ограничений, которые помогут повысить производительность труда, указал глава РСПП.
Шохин поблагодарил Путина за участие в съезде и выразил надежду, что РСПП с властью станут надёжными партнёрами по формированию повестки на кратко‑ и среднесрочную перспективу.
Выступает Алексей Мордашов, руководитель «Северсталь». По его словам, в росте производительности труда крайне важны макроэкономические факторы. Однако есть и микроэкономический аспект, который в условиях технологических изменений играет всё большую роль.
Это инструменты, доступные каждому предприятию, и направленные на повышение качества продукции. Он привёл пример «Северстали» как образцового по внедрению технологических новаций на производстве.
«Если бы он (инструментарий) был доступен всем компаниям, то мы бы увидели значительное повышение производительности труда на уровне России в целом».
Он предложил правительству подумать об ускорении обмена наиболее эффективными практиками между предприятиями. Сделать определённую площадку, которая позволила бы обмениваться предприятиями передовыми новациями в сфере логистики и т.п.
«Такого рода инициатива могла бы быть нам всем полезна. Есть много очень разных практик из разных компаний. Этот микрофокус очень важен, и государственная поддержка тут очень важна. Речь о том, чтобы мы, движимые экономическими интересами, должны предлагать эти идеи», — указал Мордашов.
На съезде отметили, что по всему миру растут ожидания новой волны кризиса.
На съезде указали, что налоговую нагрузку последнее время довольно успешно удаётся сохранять «стабильной». Часто поднимается тема необходимости возвращения капиталов в Россию. Напомним, что согласно закону об амнистии капиталов второй этап такой амнистии запланирован сроком на один год — с 1 марта 2018 года по 28 февраля 2019 года.
«Владимир Владимирович, пока вас не было, у нас был достаточно длинный период времени, когда мы обсуждали разные проблемы. Я не хочу говорить о большом оптимизме, который у нас в зале витает, но тем не менее есть вопросы, которые должны отвечать на вопрос: как вернуть инвестиции в промышленность», — заявил с трибуны Владимир Лисин.
По его словам, налоговая система характеризуется достаточной стабильностью, и «обижаться здесь не на что».
«Есть какие-то поправки, но не принципиальные. Здесь надо отдать должное — мы действительно в этом плане удержались, и помогло нам удержаться правительство и президент, министерство финансов. Эти обещания выполнялись», — заявил он.
Тем не менее есть претензии к налоговикам и по части инвестиционной политки: в 2013 году была отменена поправка, связанная с оплатой по содержанию недвижимого имущества, в 2016 её снова ввели, в 2017 году уполовинили и на всякий случай передали регионам, чтобы они думали, давать или не давать эту поправку.
«Мы прекрасно понимаем, что сейчас произошло: пять регионов согласились и дали это бизнесу, а остальные просто не могут это сделать, потому что есть вопросы бюджетной обеспеченности», — сетует Лисин.
Он подчеркнул, что модернизация — это современное и дорогостоящее оборудование, которое стоит.
«Как принимать инвестиционные решения, когда мы знаем, что его меняют каждые полтора-два года, играя в эту игру?» — удивляется предприниматель.
Всё же Лисин отметил, что бизнес перестали перегружать налоговыми проверками.
«Сейчас в цифровом виде делается всё достаточно быстро», — заявил он.
Перешёл на новую тему: ускоренный возврат НДС. «В 2016 году… только маленький вопрос был — а кому мы его дадим? Давайте проведём эту границу, какой сырьевой, какой несырьевой сектор получит от возврата НДС? И вот мы бегаем из ведомства в ведомство», — пожаловался Лисин. При этом он считает, что преференцию нужно давать всем, а не думать годами, кому меру вводить, а кому нет.
Шувалов и Силуанов внимательно слушают рассказ о нерациональном расходовании средств в РЖД.
С трибуны Владимир Лисин (Новолипецкий металлургический комбинат) пожурил надбавки на тарифы. Для тепловых электростанций созданы слишком «сладкие условия» — мало того, что есть множество привилегий в софинансировании, так ещё и обеспечивается высокий уровень прибыли, а издержки все перекладываются на промышленность.
Путина просят уходить от точечной налоговой настройки на политику в масштабе всей страны.
Путин комментирует замечания выступивших.
«Нужно найти механизм, который бы эффективно работал, и мы стараемся это делать… Мы достаточно регулярно встречаемся, но содержательных встреч у нас маловато», — прокомментировал Путин слова Лисина.
Многие вопросы «легко решаются», но нужно этим реально заниматься, подчеркнул он.
Путин сетует, что в приведённом ранее примере по строительству судов была рассогласованность в установлении тарифов, льгот и так далее.
«Очень жаль, что мы таких элементарных вещей, которые на поверхности лежат, не сформулировали. Это обязательно надо сделать», — заявил Путин.
«Всё, что мешает нам двигаться вперёд, нужно чтобы было зачищено», — указал он
По его словам, хотя власти отвлекают «внешнеполитические несуразицы», однако они идут ей и на пользу.
«Я вижу озабоченность, которая возникает по поводу того, что там будет… А наша задача — создать условия для инвестиций, защитить их».
«Набор мер, в принципе, понятен. Он на поверхности. Вопрос в том, как расставить эти приоритеты, как настроить налоговую систему. И, разумеется, мы понимаем, что главное — чтобы она была стабильной. А мы попытаемся её ещё и сделать эффективной с точки зрения работы бизнеса», — заявил Путин.
По его словам, государство в то же время должно обеспечить выполнение социальных обязательств, однако в приоритете — опережающее развитие экономики.
«У нас есть понимание, что по-другому добиться успеха, в том числе в социальной сфере, нельзя».
«Надеюсь, что в контакте с вами мы некоторые вещи настроим, о которых сегодня с болью говорил Владимир Сергеевич».
Путин выразил надежду, что встречи будут чаще носить содержательный характер, а не ритуальный.
На этом повестка дня исчерпана. Шохин благодарит Путина за предложение продолжить диалог по многим рабочим вопросам.
А Путин поздравил Шохина с избранием на новый срок президентства РСПП.
Трансляция завершилась.
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