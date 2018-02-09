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Эстония обвинила Россию в авторитаризме и военном давлении: Радио REGNUM

Политика

Эстонские спецслужбы считают, что искаженная реальность, в которой существует Россия, может привести её к мысли о неэффективности коллективной защиты НАТО

Эстония обвинила Россию в авторитаризме и военном давлении: Радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM
Радио REGNUM

Москва, 9 февраля 2018, 14:00 — REGNUM  

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regnum author Радио REGNUM
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