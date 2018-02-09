Эстония обвинила Россию в авторитаризме и военном давлении: Радио REGNUM

Москва, 9 февраля 2018, 14:00 — REGNUM
- Слабые места: эстонская разведка поведала о российской армии;
- Амнистии капиталов быть: Госдума приняла законы в итоговом чтении;
- Подсчёт пощёчин: Госдума даст оценку решению CAS;
- Поддержать медицину: регионы получат деньги на объекты здравоохранения;
- Курс валют: есть ли у рубля шансы подрасти?
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