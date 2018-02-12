Почему Япония напала на Россию

Санкт-Петербург, , 02:03 — REGNUM Русско-японские отношения на долгие годы определились войной, начатой Японией против России в 1904 году. В чем были причины этой войны и почему было бы вернее назвать ее японско-русской, рассказывает доктор исторических наук, обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

Политика царской России на Дальнем Востоке начала ХХ века определялась стремлением прочно закрепиться в торговом и военном смысле в этом важном для развития страны регионе. Методы, которыми осуществлялась эта задача, были характерными для всех развитых стран того времени — строительство Империи, захват и расширение. Основной целью империалистических и колониальных усилий западных держав на Дальнем Востоке оставалась территория Китая, которую европейские державы делили, стараясь отхватить себе владения побольше. На этом фоне действия России, хотя и участвовавшей в подавлении «боксерского восстания» Китая, выглядели более дальновидными.

Китай был выбран в качестве союзника, с ним подписывались договоры, в том числе и знаменитый договор о строительстве и охране Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД). Строительство КВЖД и создание военно-морской базы в Порт-Артуре выполнило для России задачу приобретения базы в незамерзающем порту для русского тихоокеанского флота. Но все усилия по продвижению на Восток вставали в жесткое противоречие с захватническими устремлениями Японии. И в 1904 году, 8 февраля Япония, нарушая русско-японские договоры, вероломно напала на Порт-Артур.

Что это значило для России и каковы были сокрушительные результаты той войны, исправлять которые России пришлось уже в советский период, читайте в статье: Русско-японскую войну правильнее называть японско-русской

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