Что стоит за оптимизмом Трампа и яростью Японии: Радио REGNUM

Москва, 9 февраля 2018, 11:00 — REGNUM
- Консерваторы не справляются: Иран вступает в неспокойную эпоху;
- Запутанный клубок: конфликт не мешает сотрудничеству Египта и Израиля;
- Удары исподтишка: Трамп сменил тактику;
- На что рассчитывали? Военной российской авиации на Курилах ещё нет, а Япония уже в ярости.
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