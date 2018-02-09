Владимира Путина приглашают проголосовать на Курилах

Южно-Сахалинск, , 10:02 — REGNUM Президенту Российской Федерации

В.В.Путину

Уважаемый Владимир Владимирович!

Вы неоднократно бывали на Сахалине, но, однако, ни разу не были на Курильских островах. Приглашаем.

Недавно, согласно подписанному Вами закону, появилась возможность на выборах Президента России голосовать в любом месте нашей страны. Проголосуйте на Курилах: в Южно-Курильске или Курильске, в Головнино или Крабозаводском!

Почему мы считаем это важным?

Для нас это, несомненно, конкретный пример внимания к области и всему Дальнему Востоку, обозначенный в стратегии развития страны. Применительно к выборам — это обеспечит в регионе, а на Курилах прежде всего — максимальную явку избирателей.

Конечно, приезд Президента привлечет его внимание к социально-экономическому развитию Курильских островов. Развивается этот Тихоокеанский фасад России пока рывками. Которая уже по счёту федеральная целевая программа социально-экономического развития Курил опять практически осталась без федерального финансирования и реализуется за счёт бюджета области, недавно основательно урезанного в пользу федерального центра.

Беспокоит нас и то, что, взамен сокращаемых размеров программного финансирования разрабатываются механизмы некоего «совместного» с Японией хозяйственного использования южной части Курильских островов. Для нас очевидно, что для японской стороны это не благотворительность и не коммерция, а лишь очередной этап для размыва российского суверенитета на этих территориях. Еще в 2009 году они в Японии законодательно объявлены японской территорией.

Первым этапом ущемления российского суверенитета стали проводимые с 1992 года по инициативе М. Горбачёва неэквивалентные безвизовые обмены, при которых в Японию в организованном групповом порядке могут въезжать без виз только жители Курильского и Южно-Курильского районов Сахалинской области, а на территорию этих районов — любой гражданин Японии. При этом курильчанам запрещен визовый въезд в Японию.

Второй этап был связан с разрешением, данным японской стороне в феврале 1998 года заместителем председателя Правительства России Б. Немцовым, на право добывать морепродукты в территориальных водах России на Курилах в уведомительном порядке. Причем в Соглашении вопрос о российской принадлежности акватории вообще обойден. Сахалинская областная дума неоднократно публично ставила вопрос об ущербности этого Соглашения, но так и не была услышана.

Неужели наступает очередной этап утраты российского суверенитета над южными Курилами и, прежде всего, Малой Курильской грядой?

Сахалинское областное отделение Русского географического общества длительное время занимается инвентаризацией Курильских островов и имянаречением безымянных географических объектов в их составе. Впервые в российское законодательное пространство через Устав Сахалинской области введен перечень Курильских островов.

Однако в настоящее время в этой сфере наблюдаются тревожные тенденции. Высокопоставленные сотрудники Министерства экономики Российской Федерации препятствуют присвоению обследованным в 2012—2017 годах экспедициями РГО и одобренным населением Сахалинской области, а также Сахалинской областной думой безымянным географическим объектам таких наименований, как мыс Победный, мыс Андрея Первозванного, остров Ялта и др.

А ведь именно в Ялте, ставшей после возвращения Крыма на родину городом-побратимом Южно-Сахалинска, в 1945 году заключено соглашение СССР, США и Великобритании об условиях вступления СССР в войну против Японии. Важнейшим из этих условий было возвращение нашей стране южного Сахалина, отторгнутого в 1905 году, и передача Курильских островов. Именно в Ялте заложены основы послевоенного мироустройства, что хорошо понимают в Сахалинской области, но, видимо, недостаточно в некоторых органах Правительства РФ. Или у Правительства другие планы на Малую Курильскую гряду?

Однозначным шагом для приостановки ползучей сдачи Курильских островов или их части, шагом прекращения состояния неуверенности и неопределенности в отношении судьбы территорий, полученных в результате Второй мировой войны и с согласия держав — основательниц ООН, было бы издание Указа Президента Российской Федерации «О порядке празднования Дня победы над Японией».

Напомним, что Указ Президиума Верховного Совета СССР от 2 сентября 1945 года об объявлении 3 сентября — Днем Победы на Японией, находится в правовой системе России, но не исполняется Правительством Российской Федерации. Более ста участников войны, награжденных медалью «За Победу над Японией», депутатов, ученых с осени 2017 года пытаются достучаться до Вас с этим вопросом, но не могут преодолеть препоны Вашей Администрации, направляющей коллективные обращения в Правительство, — т. е. в орган, действия которого обжалуются.

Уважаемый Владимир Владимирович! Издание такого Указа, даже в случае, если Вы не сможете сейчас приехать на Курилы, не заставило бы Вас беспокоиться об исходе выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.

В случае Вашего очередного приезда в Сахалинскую область члены Совета Сахалинского областного отделения Русского географического общества и актив Отделения были бы признательны за возможность встречи с Председателем Попечительского Совета РГО, Президентом Российской Федерации.

С уважением,

по поручению Совета — Председатель Сахалинского областного отделения Русского географического общества С. А. Пономарёв

9.02.2018 г.