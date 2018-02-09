Италия: «Нет Эрдогану в Европе!»

Ариф Асалыоглу, , 09:34 — REGNUM

Европейский союз ужесточает свою позицию по Турции. Звучат предупреждения: «Наше терпение закончилось!» Немецкие партии, создающие правящую коалицию, согласовывают свои взгляды в отношении Анкары и ее партнерства с Евросоюзом. Нидерланды отзывают своего посла. Визит турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана во Францию сопровождался в европейской прессе острой критикой в его адрес. Начинают вводить экономические санкции ввиду продолжающихся в Турции нарушений прав человека, а также «авторитарных действий» Эрдогана в региональных вопросах. Отменены некоторые важные сделки. Анкара во внешней политике использует «язык угроз», к которому добавился «шантаж заложниками». Последней каплей стало предложение обменять незаконно задержанных или арестованных западных журналистов, религиозных деятелей и правозащитников на турок, попросивших убежище в этих странах.

Вот на каком фоне 5−6 февраля Эрдоган посещал с официальным визитом Ватикан и Италию. Итальянская пресса и другие европейские СМИ с интересом следили за этим визитом. Что хотел президент получить, а что отдать? Эрдоган привозит из своих поездок то, что ему предлагают. Из Франции и США — самолеты, с Балкан — мясо, из Туниса — оливковое масло. Кстати, привезенное из Боснии и Герцеговины мясо оказалось зараженным, но заключения по нему были получены уже после того, как его реализовали на рынке. Теперь Ватикан, государство-город, являющееся резиденцией пап Римских, духовных лидеров католиков. Что же получил Эрдоган от папы Франциска? Медальон. Вручая президенту медальон, «на котором изображен ангел мира, который душит демона войны», понтифик сказал, что он «символизирует мир, который строится на началах порядка и справедливости». Последовали комментарии о подарке с «подсознательным посылом» — ведь Турция сейчас воюет в Сирии. Кстати, можно вспомнить, как в ходе визита в 2013 году, когда еще не было напряженных отношений с США, супруге президента Эмине Эрдоган подарили книгу профессора факультета психологии Джорджтаунского университета Фатали Мохаддама «Психология диктатуры».

Эрдоган своим визитом к папе словно постарался внести вклад в исправление своего имиджа. Франциск иногда становится предметом обсуждения, когда к нему приезжают лидеры стран со слабым кредитом доверия со стороны мировой общественности. Самой же интересной стала просьба к папе от Эрдогана помолиться за него и за его семью. В обычных условиях нормальный человек может сказать это, прощаясь с христианским священнослужителем. Однако в философии такого политического исламиста, как Эрдоган, все время противопоставляющего себя врагам, разве есть место просьбе молитв от христианина? Еще до вчерашнего дня Эрдоган, говоря «ЕС — это союз крестоносцев», сам желал сделать турецкое общество противопоставлением Запада. Использующий исламизм как инструмент, президент является политиком, для которого резкие высказывания в адрес христианства стали обычной практикой.

Он ведь относился к Европейскому союзу как к «организации крестоносцев», в подтверждение чего приводил совместные фотографии разные европейских лидеров с папой Франциском. Как только ни обзывали Фетхуллаха Гюлена, когда он в свое время встречался с понтификом. На его имя даже сделали фиктивное удостоверение «тайного кардинала». Проправительственные СМИ не видят ничего предосудительного в использовании по сей день этого удостоверения, фальсифицируемость которого абсолютно очевидна. Более того, не кажется ли странным просьба о молитве к лицу, воспринимаемому в качестве лидера «крестоносцев», от человека, преподносящего себя в качестве исламского героя, стремящегося уничтожить «крестоносцев»? Должно быть, итальянская пресса это заметила, что принялась так критиковать визит Эрдогана.

Il Sole 24 Ore: «Джентилони: согласен на диалог, но Анкара должна проявить уважение к правам человека». Газета отмечает, что премьер-министр Италии Паоло Джентилони во время своей встречи с Эрдоганом затронул рабочие вопросы, однако в то же время он подчеркнул, что необходимо отменить режим чрезвычайного положения. La Stampa: «Позиции Италии и Эрдогана по вопросу прав человека расходятся». В данной статье сообщалось, что президент Италии Серджио Маттарелла и Джентилони раскритиковали «политику Анкары в отношении курдов», а также что папа Франциск «высказался о необходимости защиты прав христианских меньшинств». Corriere della Sera опубликовала на первой полосе фотографию Эрдогана с премьер-министром Италии, где президент выглядит подавленным. И сообщила: «Рукопожатие не было столь радостным». La Repubblica: «Франциск и одинокий султан». Там говорилось: «Неприятное, но в то же время неизбежное дипломатическое правило, применимое к политическим представителям, заключается в продолжении диалога без утаивания различий». В комментарии отмечалось, что если рассмотреть фотографии со встречи папы с Эрдоганом, «становится понятным, что Франциск воздержался улыбаться своему гостю». Libero критично оценила отказ Эрдогана выйти к прессе.

La Stampa обратила также внимание читателей на расхождение взглядов правоцентристских партий, намеревающихся объединиться на предстоящих выборах в Италии 4 марта, с Эрдоганом. Она отмечает, что партнеры по альянсу, в который входит в том числе бывший премьер-министр Сильвио Берлускони, известный близостью к Эрдогану, очень жестко раскритиковали визит турецкого президента в Италию. Лидер «Лиги Севера» Маттео Сальвини заявил: «Правительство Италии принимает у себя председателя кровавого исламистского режима, являющегося врагом свободы. Какой позор! Почему молчат правозащитники? Что касается легального правительства, Турция никогда не сможет войти в ЕС». Другой партнер альянса, лидер партии «Братья Италии» Джорджиа Мелони заявила: «Эрдоган в Италии. Тогда мы передадим ему посыл итальянского народа, очевидно, левоцентристское правительство этого не делает: нет Эрдогану в Европе!»